Nové moderní porodní centrum v Česku. Jak funguje, popíše host v Rozstřelu

Porod je pro každou ženu zásadní životní událost. Zdaleka ne všechny matky mají štěstí, že proběhne bez komplikací a nepříjemných vzpomínek. Mnohdy za to může přístup lékařského personálu. I to je důvod, proč ženy stále častěji přemýšlejí o domácím porodu. Ten však může představovat obrovské riziko a řada lékařů je vůči němu skeptická.

Alternativu se snaží maminkám nabídnout Centrum porodní asistence, které vzniklo v areálu Nemocnice Na Bulovce. Jde o pilotní projekt, který vznikl na základě požadavku ministerstva zdravotnictví. O budoucí matky se v něm starají a porody vedou porodní asistentky. Když vše probíhá bez komplikací, lékaře nemusí maminky vůbec vidět.

„Chceme, aby přáním maminek bylo co možná nejlépe vycházeno vstříc při zachování naprosté bezpečnosti pro ně i pro jejich děti. V případě takového porodního centra to znamená, že lékař bude vždy připraven okamžitě zasáhnout, bude-li to při porodu zapotřebí. A to je pro nás klíčové, aby v případě komplikací při porodu mohl lékař co nejrychleji rodičce a jejímu dítěti pomoci,“ vysvětluje profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.



Ve čtvrtečním pořadu Rozstřel bude hovořit nejen o tom, jak se nové zařízení liší od klasické porodnice, ale především o nejčastějších porodních komplikacích i chování nemocničního personálu či technickém vybavení porodnic.