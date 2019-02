Porodní asistentky v novém centru. Maminky zde lékaře nemusí ani potkat

Když porodní asistentka Andrea Bučková získala v listopadu cenu Zdravotník Karlovarského kraje za rok 2018, vnímala to jako potvrzení toho, že svou práci dělá dobře. „Díky ní se chebská porodnice dostává do povědomí veřejnosti jako místo, kde jsou podporovány přirozené porody a kde se k ženám přistupuje velmi empaticky a jsou respektována jejich přání,“ stojí ve zdůvodnění udělení ceny na stránkách Karlovarského kraje.

Nějakou dobu po svém nástupu do chebské porodnice se totiž sešla s primářem novorozeneckého oddělení a začala s ním probírat případné změny. A primář ji vyslyšel. Miminka se na sále nekoupala, neměřila, z oddělení šestinedělí mizely flašky s dudlíky. „Z té porodnické strany to byly přirozené porody a porody v jakékoliv jiné než klasické poloze - třeba v kleče na žíněnce, ve stoje, dokonce ženy v chebské porodnici měly možnost porodit pod vodní hladinu,“ vyjmenovala Andrea.

Po roce se však začaly objevovat spory mezi Andreou a vedením novorozeneckého oddělení. „Novorozenecké sestřičky si začaly stěžovat, že jim zasahuji do kompetencí. Jenomže dětské sestry a porodní asistentky mají kompetence, které se v některých činnostech velmi prolínají,“ posteskla si. „Potom jsme dva roky hledali nějaké meze, kam kdo může, a velmi často jsme se na nich neshodli,“ dodala.



Na asistentky bývá nahlíženo jako na pomocný personál

Čtrnáct dní po udělení ceny tak byla Andrea z nemocnice odvolána z pozice vrchní sestry gynekologicko-porodnického oddělení a byla přesunuta na gynekologickou ambulanci. „Primář z gynekologicko-porodnického oddělení argumentoval tak, že jsem ztratila jeho důvěru. Jiný důvod mi dán nebyl,“ dodala. Chebská nemocnice pracovně právní vztahy podle svých slov veřejně zásadně nekomentuje. „A nebude tak činit ani v tomto případě,“ dodal její mluvčí Vladislav Podracký.

Podle ředitelky Unie porodních asistentek (UNIPA) Kateřiny Hájkové Klíčové byla chebská porodnice progresivní právě v tom, že umožňovala spolupráci s komunitními porodními asistentkami a výrazně podporovala, aby o zdravé těhotné ženy pečovaly právě porodní asistentky a lékař byl přivolán až v případě komplikací.

To podle Hájkové Klíčové nemusí být v českých porodnicích pravidlem - porody často vedou lékaři a na porodní asistentky je nahlíženo jako na pomocný personál. „Přitom v západní Evropě to funguje tak, že jsou to dvě svébytné vysokoškolské profese, které spolupracují a není mezi nimi princip nadřazenosti a podřazenosti,“ komentovala.



Jasně vymezené pravomoci

Právě respektovat kompetence porodních asistentek se ministerstvo zdravotnictví snaží otevřením 1. centra porodní asistence na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Na Bulovce. V té budou porody probíhat pouze pod jejich vedením. O jednu rodičku se bude vždy starat jedna asistentka, která povede předporodní péči i samotný porod. Zároveň budou definovaná jasná kritéria komplikací porodu, kdy je okamžitě povolán lékař. Porodním asistentkám nemocnice také poskytne další vzdělání.

Podle přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce Michala Zikána totiž porodní asistentky často pracují spíše jako ošetřovatelky a i porod bez komplikací bývá veden lékařsky – i přesto, že pro vedení porodu mají asistentky kompetence.

„V CPA budou všechno dělat porodní asistentky. Jenom musíme nastavit pravidla, abychom jejich kompetence respektovali. Což tu úplně vždy není,“ posteskl si Zikán. V současnosti odrodí Na Bulovce porodní asistentky přes třetinu dětí.



„To, co nabízíme jako nové je, že jasně vymezíme pravomoci porodních asistentek a lékařů, aby jedni nezasahovali zbytečně do práce druhých,“ dodal Zikán. Rodička si tak při první návštěvě v porodnici v 36. týdnu těhotenství vybere, zda si zvolí klasický porod s lékařem, či pouze s asistentkou. Těch je do pilotního programu zapojeno sedm.



„Naším cílem je vytvořit modelové centrum, které ukáže možnosti, jak lze české porodnictví rozvíjet a kultivovat při zachování vysoké odbornosti a absolutní bezpečnosti pro rodící ženy,“ uvedl Zikán. Podle něj projekt může „předznamenat určitou reformu českého porodnictví“.



Na podzim Bulovka otevře další dva apartmány

V pátek pak na Bulovce začala fungovat poradna, kterou porodní asistentky povedou. Doprovodí budoucí matku až k porodu, dítě jí také pomohou přivést na svět. „Pokud vše bude bez komplikací, lékaře-porodníka nemusí maminky vůbec vidět. Snažíme se, aby v pátek začalo něco, co pro ně bude přirozené a normální – že těhotná žena není nemocná, ale naopak prožívá nejhezčí období svého života,“ uvedl Zikán. Podle Zikána může změna ovlivnit přibližně desetinu porodů Na Bulovce.



Na podzim pak otevře Bulovka v centru dva apartmány, které podle vedení nemocnice nebudou vypadat jako nemocniční pokoje. Další čtyři apartmány by se měly začít budovat začátkem příštího roku.



Změnu vítají i samy porodní asistentky. „Protože lékařská péče je pořád výš, porodní asistentka byla spíš k ruce lékaři, než aby využívala své kompetence. V CPA opravdu budeme moci býti těmi porodními babičkami,“ nastínila porodní asistentka z Nemocnice Na Bulovce Jindřiška Foldynová. „Je to úžasný kompromis mezi domovem a tou nejlepší péčí, když se něco děje,“ dodala.



Podobné projekty připravují i další nemocnice

Projekt podporuje i UNIPA. Upozorňuje však, že musí být naplněna určitá kritéria, aby se skutečně jednalo o Centra porodních asistentek. Podle Hájkové Klíčové je pro ženy hledající individuální péči zásadní, aby o ně po celou dobu těhotenství a porodu pečovala jedna osoba a aby nemusely podstoupit rutinní zásahy, například nástřih hráze.

„CPA podle nás mohou mít ta rizika, že se nemusí nic změnit na stylu péče, pouze se přikrášlí prostory,“ uvedla Hájková Klíčová, podle které skvěle fungují porodnice, které nemají věhlasná nebo nově koncipovaná centra. Ale o zdravé ženy tam pečují pouze porodní asistentky. To jsou podle ní například porodnice v Neratovicích či Vyškově.

Centrum na Bulovce má podle ministerstva sloužit jako vzor pro ostatní nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že ministerstvo chce podporovat vznik těchto zařízení s porodními asistentkami v nemocnicích, ne budování samostatných porodních domů.



Myšlenku vítá i vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Antonín Pařízek. Nejde ale podle něj o zcela nový koncept pro české porodnictví. „V řadě porodnic v naší zemi totiž porodní asistentky vedou fyziologické porody zcela samostatně. V porodnici „U Apolináře“ jsme pro tyto účely dokonce udělali náročný vzdělávací program, abychom rozšířili kompetence porodních asistentek,“ nastínil.

Některé porodní asistentky z porodnice „U Apolináře“ tak poskytují kontinuální a komplexí péči o matku a dítě. Starají se tedy o ženu jak průběhu těhotenství, asistují u jejího porodu a následně pomáhají ženě s kojením a běžnými dovednostmi v domácím prostředí.

„Již 4 roky máme v provozu prenatální poradny, které jsou vedeny pouze porodní asistentkou a dle reakcí rodiček jde o velmi oblíbenou možnost, které hojně nastávající maminky využívají,“ uvedl za Ústav pro péči o matku a dítě místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Jaroslav Feyereisl. Situace je pak podle něj obdobná ve více porodnicích v rámci Česka.



Vytvářením center porodní asistence ministerstvo reaguje na poptávku ze strany rodiček. „Centra porodní asistence v rámci porodnic jsou kompromisním řešením, kdy je možné, aby porod proběhl pouze pod vedením porodní asistentky, ale zároveň byl v případě komplikací lékař nablízku,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Podobné projekty jako Bulovka připravují v Praze i porodnice U Apolináře a v Thomayerově nemocnici, dále se zvažuje vznik center v Olomouci nebo Brně.