Padesát plastik ženě nestačilo. Chtěla mít kočičí oči

Sabrina původem z Argentiny je rocková zpěvačka a modelka. Nefotí však obyčejné snímky, specializuje se na „sado maso“ fotografie, o které je podle ní ve světě extrémní zájem. Málokdo přizná, že se mu líbí mučení partnera, Sabrina však bez okolků sdělila, že se v takových praktikách sama vyžívá a stejně tak její partner Alex.

Kvůli tomu také chtěla kočičí oči, aby byl její pohled ještě víc uhrančivý a děsivý. Za sebou má celkem padesát plastik. Z toho patnáct operací prsou, sedm operací nosu, několik výplní rtů a implantátů v pozadí, které musely být jednou vyměněny ze zdravotních důvodů. Do kůže totiž pronikla infekce a hrozila otrava krve.

„Mít kočičí oči je sexy. Je to neobvyklé a žádané. Je to přesně to, co mému vzhledu chybí,“ sdělila lékaři Terrymu Dubrovovi v pořadu Botched. Lékaři však ženě vysvětlili, že by po operaci měla problémy s viděním. Víčka a kůži okolo očí si nechávala upravovat už v minulosti. Tkáň je tak v těchto místech tenčí a pro Sabrinu by to znamenalo, že by například nemohla úplně zavřít oči, aby se mohla vyspat.

„Je naprosto nevhodné, aby se takový zákrok prováděl, pokud chcete zachovat správnou funkci očí a víček. Bylo by to pro vás velmi nepohodlné,“ sdělil zpěvačce lékař.

Ta nakonec uznala, že tento druh operace nebude to pravé a místo domluveného zákroku s manželem zašla do tetovacího studia, kde si nechali vytvořit společné tetování. „Slíbila jsem panu doktorovi, že na nápad s kočičíma očima zapomenu. Už to dál nebudu řešit. Má pravdu v tom, že zdraví je v tomto případě to nejdůležitější,“ doplnila.