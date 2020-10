Patní ostruha dokáže potrápit. Jak se jí zbavit?

Ostruhy o sobě dávají vědět během celého dne, dokonce i ve chvílích, kdy odpočíváte a nohy nijak nenamáháte. Bolest, která vystřeluje do chodidla nebo po achilovce až do lýtka, dokáže člověku pořádně otrávit život, takže by dotyčný občas radši ani nevytáhl paty z domu, jak moc to bolí.



A co teprve pěší výlet nebo nějaké sportování. Jak už máte jednou patní ostruhu, hlásí se o slovo téměř nepřetržitě a velmi razantně. A rozhodně to není něco, co by trápilo jen starší generaci. Objevuje se i u třicátníků.

Často jsou na vině špatné boty

Jak něco takového vůbec vzniká? Bolest v oblasti paty je důsledkem přetížení úponů vazů a svalů, za které si dost často můžeme sami – především nošením nesprávné obuvi (úzká špička, tvrdá stélka, nepružnost podešve, nevhodný tvar stélky).

Svůj díl viny má i nadváha, opakovaná a dlouhodobá zátěž nohy (běh, chůze po tvrdém terénu, dlouhodobé stání apod.), ale také úrazy chodidla, paty a Achillovy šlachy nebo různé deformity (např. propadlá klenba) či revmatická onemocnění. Určitou roli hraje i genetika.

Zánětem to začíná, výrůstkem končí

V téhle situaci poté nastává nedostatečné okysličení tkáně, je omezen přítok živin a odvod odpadních látek z postižené oblasti a dochází k rozvoji ischemického zánětu (tzv. plantární fasciitida, resp. zánět chodidlové povázky), který se lidově označuje jako „patní ostruha“ a projevuje se bolestí paty a jejího blízkého okolí.

Praktické rady * Pořiďte si gelové nebo pěnové stélky do bot, které tlumí nárazy paty na podložku při chůzi.

* Noste ortopedicky vhodnou obuv s měkkou, dobře ohebnou stélkou a dostatečným prostorem pro chodidlo. * Upravte si optimálním způsobem hmotnost a celkovou životosprávu. * Pravidelně si protahujte lýtkový sval a svaly v chodidlech. * Provádějte masáže nohou (dobrou pomůckou k tomu může být molitanový míček nebo masážní „ježek“, příjemné je také hnětení chodidla prsty rukou). * Dopřejte si pravidelné relaxační koupele nohou.

Pokud faktory vyvolávající zánět působí trvale, tělo se s tím snaží vypořádat po svém – v postiženém místě dochází k pomalému růstu kostěného výběžku a vzniká takzvaná patní ostruha.

Kortikoidy jsou dočasné řešení

Většina lidí zavítá k lékaři až v momentě, kdy začnou pociťovat výraznou bolest. Tehdy už bývá ostruha velmi dobře patrná na rentgenovém snímku, případně na ultrazvukovém vyšetření. Konzervativní léčba využívá různé přípravky (masti, tablety, obstřiky) na tlumení bolesti nebo zánětu. Ty však obvykle obsahují kortikoidy, které sice většinou působí okamžitě a na nějakou dobu dokážou výrazně ulevit od příznaků, ale mají celou řadu nežádoucích vedlejších účinků.

Lékaři dnes stále ještě používají rentgenové ozařování, které ovšem patří mezi invazivní (organismus zatěžující) metody. Z dalších rehabilitačních procedur bývá pacientům předepisován laser, ultrazvuk či magnetoterapie. Jejich úspěšnost však není nijak významná.

Po operaci až 6 týdnů o berlích

Dalším možným způsobem léčby je terapie růstovými faktory (látky nejčastěji bílkovinné povahy, ovlivňující celou řadu buněčných procesů), při které je pacientovi odebrána plazma a příslušné látky injekčně aplikovány do postiženého místa za účelem zmírnění bolestivého zánětu.

K odstranění patní ostruhy slouží také mnohem radikálnější zákrok, jakým je operace. Při té se odstraní nejen samotná ostruha, ale částečně i vazivová tkáň v okolí patní kosti. Po zákroku je nutné po dobu až 6 týdnů chodit s pomocí berlí. Vrátit se k plnému zatížení (včetně sportu) může pacient nejdřív po 3 měsících.

Účinné a šetrné rázové vlny

Velmi účinnou a zároveň neinvazivní metodou je léčba rázovou vlnou. V praxi se dnes využívají hlavně dva typy rázových vln.

Zaprvé radiální rázová vlna, ta působí na povrchu kůže a uvolňuje měkké tkáně, které funkčně souvisejí s nejvíce přetíženým místem (například lýtkový sval). Dále fokusovaná rázová vlna, jež vytváří rázy až tisíckrát rychleji než radiální a intenzivně působí uvnitř postižené tkáně.

Aplikuje se přímo na patní ostruhu a odstraňuje zánět, který je původcem bolesti. Případně je možné využít kombinaci obou typů rázových vln.

Chůze naboso jenom v přírodě

Oblíbeným trendem je dnes chůze naboso, případně v „bosobotách“ (tzv. barefoot), která je jistě v mnoha ohledech prospěšná, ale pouze tehdy, chodíte-li v přírodním terénu, nikoli po městské dlažbě nebo po asfaltkách.

V takovém případě si naopak můžete přivodit řadu problémů včetně zánětu Achillovy šlachy, která funguje jako tlumič při dopadu, nebo patní ostruhy.