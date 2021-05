Nemoc milovníků masa. Při dně se vyhněte kuřecímu, pivu i vnitřnostem

Kdo to někdy zažil, dobře ví, jaké je to utrpení. Kyselina močová se v podobě ostrých krystalků usazuje v kloubech, což způsobuje zánět provázený velmi intenzivní bolestí. Něco na způsob, jako by do vás bodaly stovky jehliček.

Nejčastěji bývá postižen palec u nohy, ale také kotníky, kolena, zápěstí či klouby prstů.

Riziko zvyšuje stres i nadváha

Příčinou je zpomalená schopnost ledvin vylučovat kyselinu močovou, nebo fakt, že tělo vylučuje příliš velké množství této kyseliny. Dna nejčastěji postihuje lidi mezi 40. až 50. rokem, přičemž až 90 procent pacientů tvoří muži.

Riziko vzniku nemoci zvyšuje nadváha a obezita, konzumace nadměrného množství alkoholu, ale také dlouhodobý stres a genetické dispozice. Nejjistější metodou, jak určit diagnózu dny, je vsunutí jehly do postiženého kloubu, odsátí určitého množství tekutiny a její vyšetření pod mikroskopem, které prokáže přítomnost krystalků kyseliny močové.

Při záchvatu bolí každý dotek

Nemoc má čtyři stadia. Prvním je tzv. asymptomatická hyperurikémie, kdy je pacient zcela bez příznaků, má jen zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi.

Ve druhém stadiu dochází k akutním záchvatům, pro které je typická velká citlivost a bolestivost. Kloub oteče, zčervená, pokožka je napjatá a lesklá. Bolest je mnohdy tak silná, že se postižený nemůže kloubu ani zlehka dotknout. Po záchvatu následuje klidové období, kdy je pacient většinou bez potíží. To může trvat několik měsíců až dva roky.

Posledním stadiem je chronická tofózní dna a dochází ke dlouhodobému ukládání uzlovitých ložisek krystalků kyseliny močové (tzv. tofů) do chrupavky a okolí kloubu. V této fázi je funkce kloubu výrazně narušena a začíná proces jeho degenerace.