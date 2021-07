Nemocné srdce jsem měla už v 38 letech, na správnou léčbu jsem čekala roky

Tenkrát mě lékaři nebrali moc vážně, dali mi léky a nějak jsem ho „rozchodila“. A dozvěděla jsem se, že mám anginu pectoris a začala užívat nitroglycerin.



V dubnu 2010, po více než třiceti letech, se ale srdce ozvalo znovu. Měla jsem pocit, jako bych měla v hrudi motýla, který třepotá křídly. Skončila jsem v nemocnici s fibrilací síní a začala užívat anopyrin.

Po infarktu mrtvice

I po propuštění z nemocnice se mi ale špatně dýchalo. Chodila jsem deset metrů za manželem, dokonce jsme se v našem domku přestěhovali do přízemí, kvůli dušnosti mi dělalo problémy i pár schodů.

O sedm měsíců později jsem zase skončila v nemocnici, tentokrát s cévní mozkovou příhodou, kterou fibrilace způsobují. V té době mi moje kardioložka předepisovala jen léky na vysoký tlak a betablokátory. Nad dušností jenom mávala rukou.

Modré ruce

Protože mi bylo čím dál hůř, změnila jsem lékaře. Ten mi nasadil lék warfarin na snížení srážlivosti krve a poté mě poslal na operaci chlopní. S warfarinem jsem si ovšem mírně řečeno „nesedla“. Vyrostla jsem na zelenině a ovoci a byla jsem zvyklá často jíst špenát a brokolici nebo si alespoň dát salát ke každému jídlu. To všechno jsem s warfarinem musela úplně vysadit, aby mi nebylo špatně.

Tabu pro mě byly i džusy a některé druhy ovoce. Zažívací potíže mě ale trápily, i když jsem dietu dodržovala. Navíc pravidelné kontroly srážlivosti krve, tzv. Quickův test, neustále kolísal od 1,4 do 6,8 (normální je 0,8 až 1,2), a to i při pečlivém dodržování dietních opatření a předepsané medikace.

Tehdy nebyla některá pracoviště vybavena k odběru krve z prstu a já mám zrovna velmi slabé žíly – takže třeba v lázních jsem měla úplně rozpíchané modré ruce.

Moderní léky

Naštěstí jsem se seznámila s kardiologem profesorem Milošem Táborským. Ten po zhodnocení mého stavu usoudil, že takto to dál nejde, a předepsal mi moderní léčbu, takzvané NOAC.

Je to obrovský rozdíl, můžu konečně zase sníst, co chci, a nemusím každý týden na odběr krve. Ten mám maximálně dvakrát za rok. Je to ohromně komfortní, stačí si dát každý den dvě tabletky a vše je v normě.

Opravdu velká úleva a pocit bezpečnosti a účinnosti této moderní léčby. Už můžu chodit i deset kroků před manželem a užívat si šesti vnoučat a sedmi pravnoučat.