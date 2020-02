Strasti s menstruací. Jak si užít večírky a plesy, když máte své dny

U některých žen přichází a odchází bez většího humbuku. U jiných se postará o několikadenní bolestivé křeče, žaludeční nevolnost, kolísání nálad, únavu a další nepříjemnosti. Někomu je dokonce tak špatně, že musí zalézt do postele a dopovat se léky na utišení bolesti.

Podle nedávného průzkumu britské společnosti Lil-Lets, specializující se na produkty dámské intimní hygieny, by celá třetina žen vážně zvažovala účast na firemním večírku, pokud by v době jeho konání menstruovala. Ženy se obávají hlavně toho, že jim selže hygienická pomůcka – a bude trapas.

Taky se během menstruace necítí atraktivní a kvůli (ne)pohodlí se nemůžou obléknout tak, jak by si pro večírek či jinou společenskou událost představovaly. A jak už bylo řečeno, některé trpí bolestmi a jsou v takovém rozpoložení, kdy se nikomu moc nechce plesat a usmívat se.

Co se děje v těle

Připomeňme si, že menstruační cyklus je koloběh, při kterém ženské pohlavní orgány chystají vajíčko k oplodnění. Když k němu nedojde, děložní výstelka (endometrium) se začne odlučovat formou menstruační krve. Hned po skončení menstruace se výstelka zase začíná obnovovat. Roste do tloušťky šest až osm milimetrů – až do dne, kdy dochází k ovulaci.

Menstruační krev odchází z dělohy otvorem děložního čípku. Jeho kanál se musí trochu rozšířit, což ženy někdy pociťují bolestivě. Křečovité bolesti, odborně nazývané dysmenorea, způsobují kontrakce děložní svaloviny. Obvykle se vytrácejí po prvním porodu, kdy by se měla hladina hormonů ustálit.

Někdy však ani porod nepomůže (jak známo, hormony jsou mocné čarodějky), a tak se mnoho žen uchýlí k hormonální antikoncepci, která většinou hormony (a s nimi i bolesti při menstruaci) optimalizuje.

VIDEO: Co se děje ženám během periody? Euforie i depky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fyzická aktivita

Pomocí prášků lze menstruaci i jednorázově posunout. I to je možnost, byť krajní, jak vyřešit pesimistické rozpaky, když se vám nějaká větší společenská akce časově překrývá s dobou menstruace. To potvrzuje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan: „Některé ženy se mohou chtít uchýlit k oddálení menstruace pomocí hormonální antikoncepce či speciálních prášků. To lze ovšem doporučit pouze ženám s opravdu silnými bolestivými projevy. Přece jen jde o ‚umělý‘ zásah do fungování organismu a mělo by se k němu přistupovat s rozvahou.“

Když bolest signalizuje nemoc Běžné drobné pobolívání asi není třeba dramatizovat, ale pokud se opakuje bolest opravdu silná, měla byste u gynekologa prověřit, zda nesignalizuje nějaké onemocnění. Tzv. sekundární dysmenorea se objevuje spíše u žen nad třicet let a může odkazovat například na:

zánět vnitřních gynekologických orgánů či jiných orgánů v pánvi,

myomy na děloze, srůsty, které vznikly po předchozích operacích v oblasti pánve (i po operaci slepého střeva),

endometriózu

Lepší je naučit se sama zacházet se „svými dny“, protože ulevit si od bolestí a křečí lze i bez léků. Tak například: Ač byste možná nejraději ležela a vyhřívala se pod teplou dekou, pomůže vám fyzická aktivita.

Mírné cvičení nebo pohyb v rozumné míře během PMS nebo menstruace rozproudí krev v podbřišku a uvolní křeče. Navíc se při něm tvoří endorfin, který zlepšuje náladu a tlumí bolest.

Vynikající na zmírnění obtíží í spojených s menstruačním cyklem je jóga, břišní (nebo jiné orientální) tance, cvičení na gymnastickém míči nebo speciální cvičení na pánevní dno. Na webu mamsvedny.cz se můžete inspirovat.

Strava taky pomůže

V době menstruace nebo při premenstruačním syndromu je taky dobré zaměřit se na jídelníček. Ačkoli s vámi možná cloumá chuť na sladké, právě cukr byste měla omezit.



Pomáhají bylinkové čaje (například s obsahem kontryhelu ) a vitaminy – hlavně skupiny B – a hořčík. „Vitamin B6 pomáhá regulovat hormonální aktivitu během menstruace a spolu s vitaminy B2 a B12 přispívá k psychické pohodě. Hořčík zase uvolňuje svalové napětí, tlumí bolest, zmírňuje nadýmání a napomáhá klidnému spánku,“ doporučuje Pavel Turčan.

PMS Zkušenosti s premenstruačním syndromem (PMS) mívají i muži. Ženy totiž v tomto období nebývají úplně příjemné. Fyzické a emocionální symptomy PMS se mohou objevit i dva týdny před menstruací. Jde nejen o změnu sexuálního apetitu, ale i o přecitlivělost, podrážděnost, návaly pláče, tlak v podbřišku a křeče, únavu, otoky, zhoršení pleti, zvýšenou chuť k jídlu – hlavně na sladké.

Když jsou příznaky opravdu velmi silné, mluví se o premenstruační dysforické poruše.

V jakých potravinách béčka a hořčík najdete? Například v ořeších (ideální jsou kešú nebo pekanové oříšky), v listové zelenině, sušených meruňkách, sóji, avokádu nebo hořké čokoládě.

Ostatně sáhnout lze i po doplňcích stravy, například speciálně pro ženy určeném preparátu Sarapis Mensis, který kromě vitaminů řady B obsahuje třeba i extrakt z červeného jetele – zdroje fytoestrogenů. Ty díky své podobnosti s ženskými hormony estrogeny pomáhají harmonizovat hormonální soustavu, omezit výkyvy nálad, ulevit od křečí a srovnat krvácení.

Kouření a alkohol ne

Jak už bylo řečeno, cukr zhoršuje projevy menstruace, stejně jako kofein nebo alkohol. „Alkohol nejen narušuje normální průběh menstruace – narušením hormonální rovnováhy může celý cyklus posunout, ale přímo během menstruace může zhoršit křeče a bolesti břicha,“ varuje Turčan. „Navíc alkohol vůbec nejde dohromady s léky proti bolesti,“ dodává.

Odborné studie rovněž naznačují, že se v období těsně před menstruací a během ní snižuje alkoholová tolerance, a ženy se tak logicky rychleji a snadněji opijí.

Na hormonální hladiny v těle pak podobně jako alkohol působí také kouření. Dlouhodobé kuřačky se setkávají s výraznějšími projevy premenstruačního syndromu, také obvykle trpí nepravidelnými cykly a mají častější problémy s početím.

Správný outfit

Pokud zaberou výše uvedené rady a vaše menstruace přestane být strašákem ve vašem (společenském) životě, zbývá ještě doladit šatník a vyrazit na párty. Hádáte správně, že upnutý bílý overal nebude ta nejpraktičtější volba.