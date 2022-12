Kurz poradí, jak spát lépe. Chytré hodinky zase pohlídají, jak vám to jde

Máte problém s usínáním, honí se vám před spaním myšlenky na vše možné a nemůžete zabrat? Pak je kurz Vyspi se na to jako dělaný právě pro vás.

Víte, co je to spánková deprivace? Ačkoli se tvrdí, že každý člověk potřebuje na odpočinek jiný časový úsek, o spánkové deprivaci se mluví už u lidí, kteří spí méně než šest hodin denně. Ještě větším problémem je, že těchto lidí přibývá: za posledních 50 let se jejich počet zdvojnásobil.

Společnost Samsung se proto rozhodla alespoň trochu situaci vylepšit a spolu s odborníky navrhla bezplatný spánkový kurz Vyspi se na to. Ten by měl účastníkům pomoci ke kvalitnějšímu spánku, který zlepší jejich celkovou kondici. Jako bonus k tomu, že se budete cítit lépe, můžete za absolvování kurzu získat chytré hodinky Galaxy Watch5.

Spánkový kurz a jak se přihlásit

Spánkový kurz vytvořili přední odborníci, kteří se spánkem a jeho poruchami zabývají již roky. Ti navíc upozorňují, že nedostatek energie dokáže do velké míry zkomplikovat život a může vést i k vážným zdravotním problémům.

„Pokud trpíme spánkovou deprivací, máme oslabený imunitní systém, výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny, Alzheimerovy choroby, kardiovaskulárních onemocnění, obezity i depresí,“ upozorňuje na možné důsledky špatných spánkových návyků analytik a obsahový garant kurzu Petr Ludwig.

A jak to funguje? Pokud se chcete cítit lépe nejen fyzicky, ale i psychicky, není nic jednoduššího než se do kurzu přihlásit, zájemci tak mohou učinit od 12. prosince. Čeká na ně osm profesionálních lekcí, kde získají rady a tipy, jak správně fungovat přes den i v noci pro optimální regeneraci těla. Jednotlivé kurzy se budou zabývat tématy, jako jsou cirkadiánní rytmy, světlo, stravování či biohacking. Své znalosti budou předávat čeští i slovenští odborníci, například expertka na biohacking Veronika Allister, autoři odborného podcastu Brain We Are nebo neurogenetik Tomáš Eichler.

„Spánkovým kurzem jsme chtěli upozornit na problematiku nedostatečného spánku a zároveň motivovat lidi, aby zapracovali na svých spánkových návycích. A to skutečně efektivně, za pomoci odborníků a chytrých technologií,“ uvádí šéf marketingu pro Samsung Electronics Czech and Slovak Martin Marek.

Každý, kdo absolvuje alespoň jednu lekci a zodpoví kontrolní otázku, se automaticky dostane do slosování o chytré hodinky Galaxy Watch5 od Samsungu. Čím více lekcí účastník kurzu absolvuje, tím větší má šanci na výhru – kolik lekcí úspěšně zakončí, tolikrát je jeho jméno vhozeno do slosování. Na pořadí absolvovaných lekcí nezáleží, ale je nutné jimi projít do 23. prosince.

Hodinky, které jsou s vámi ve dne i v noci

Hodinky nejsou jen trendy doplňkem, ale majiteli pomohou získat o svém zdraví a spánku detailní přehled. Navíc monitorují zdravotní i tělesné hodnoty. A to jak přes den, tak v noci, během spánku. Takže pokud budete mít problém udržovat si kvalitní spánek i po absolvování kurzu, hodinky vám pomohou.

Chcete si zlepšit spánek i zdraví a něco pro sebe konečně udělat? Neváhejte a zapojte se do kurzu Vyspi se na to. Kromě možnosti vyhrát hodinky Galaxy Watch5 získá každý absolvent kurzu diplom Spánkového experta s malou pozorností v podobě zajímavé slevy právě na tyto hodinky.