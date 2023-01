Koruna už nebude v dalších měsících nejspíš posilovat, tvrdí analytici

Makroekonomický analytik Dominik Rusinko ale dodává, že prostor pro další zisky české koruny v nadcházejících měsících je ale spíše už omezený. Počasí je podle něj silně nevyzpytatelné a nynější teploty mohou poměrně snadno vystřídat tužší mrazy, čímž by se globální sentiment mohl začít zase zhoršovat.

„Česká koruna nemá velký prostor pro další akumulování zisků. Trhy totiž z našeho pohledu podceňují ochotu amerického Fedu i Evropské centrální banky (ECB) pro další zvedání sazeb. Česká ekonomika zároveň bojuje se schodkovými veřejnými rozpočty i deficitním běžným účtem platební bilance. Dorazila k nám i recese. Na druhou stranu ale ani nečekáme, že by se její kurz měl dramaticky zhoršovat,“ uvedl Rusinko v online pořadu Fresh.

Analytici ale zároveň uklidňují, že inflace je ve většině států světa nejspíš už za svými rekordy. Pomohly tomu i reakce centrálních bank velkých ekonomik, neboť ECB i Fed momentálně provádí jeden z nejagresivnějších růstů úrokových sazeb v historii. Ty navíc nejspíš půjdou i dál vzhůru, v případě americké centrální banky podle odborníků z ČSOB možná i nad pět procent.

Zdražování se však částečně přelilo také do poklesu poptávky. I proto mnohé státy nyní čelí riziku hospodářské recese a podle odborníků z ČSOB by se neměla vyhnout třeba ani Spojeným státům americkým. Tam by měla dorazit asi do poloviny letošního roku, a to i přesto, že tamější trh práce je stále ještě v poměrně dobré kondici.

Druhá polovina roku 2023 však může být problematická třeba i pro Českou republiku. „ČNB bude nejspíš usilovat o uvolnění měnových podmínek a připravovat se tak na pokles sazeb. Očekáváme, že ČNB už nebude v druhé polovině roku intervenovat proti nadměrnému oslabování koruny, a to může působit proti ní,“ uvedl ekonom Jan Bureš z ČSOB.

Ve prospěch české koruny ale může hrát globální sentiment, který by mohl být v té době poměrně pozitivní. Inflace v případě České republiky by měla začít postupně odeznívat a vyvažovací efekt by mohl mít i přívětivý zahraniční obchod.