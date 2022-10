Mzdy se o inflaci zvyšovat nemohou, ohrozilo by to zaměstnanost, říká bankéřka

Jak na vás v době dvouciferné inflace působí požadavky odborářů na vyšší mzdy?

Odbory dělají svou práci, ale z pohledu centrálního bankéře by růst mezd měl odpovídat růstu produktivity. Pokud mzdy porostou rychleji a firmy budou tento růst promítat do cen, vznikne mzdově-inflační spirála a inflace u nás zapustí hlubší kořeny. Navíc hrozí to, že firmy ztratí konkurenceschopnost v zahraničí a budou nuceny propouštět nebo zkrachují. Proto říkám, že vysoký růst mezd je nyní nerozumný a postupně by ohrozil zaměstnanost.

Jaký růst mezd by byl udržitelný?

Situace není černobílá, všude nejde mzdy zmrazit. Jde o to, aby se růst držel někde mezi nulou a deseti procenty. Šest sedm procent není číslo, které by bylo vyloženě rizikové. Nad deset procent už tam ale vidím naopak riziko silné. Odborové požadavky však zatím většinou plněny nebyly. Doufám, že i letos dojde ke kompromisu. Zásadní úlohu má veřejný sektor, který by měl jít příkladem v tom, že se inflace do mezd nepropíše.