Lyžařské areály vyhlížejí školní kurzy, rodiče středoškoláků ale váhají

Právě ceny energií budou hrát zásadní roli v otázce, na čem se bude lyžovat, pokud nenasněží. „U dcery ve třídě jsou přihlášení dva žáci a ti zvažují, že bez ostatních nepojedou a odhlásí se,“ popsal Michal Kučera, jehož dcera je v prvním ročníku střední školy ve Zlíně.

Právě v tomto období školy zjišťují, jaký bude o kurzy zájem. Některé už také vybírají zálohy.

„Zatím se zdá, že zájem je, ale teprve po konci termínu budeme vědět, jaký je doopravdy. Rodiče s placením vyčkávají do poslední chvíle,“ říká ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích Libor Basel.

Škola nabízí každoročně jeden zahraniční a dva tuzemské zájezdy. Oproti loňsku se cena kurzu zvýšila o deset, respektive dvacet procent. Stejnou nabídku má i zlínské gymnázium na náměstí T. G. Masaryka. Pravidelně pořádá kurzy v rakouských Alpách a Orlických horách.

„V minulých letech se vždy zaplnily, nejeli jen ti, kteří nemohli ze zdravotních důvodů,“ uvedla ředitelka školy Alena Štachová. „Neumím odhadnout, jestli to letos bude stejné. Je možné, že bude třeba větší zájem o tuzemský kurz, který je o něco levnější, ale nemyslím si, že by se nejelo vůbec,“ doplnila.

Zájem škol je stejný

V průměru rodiče zaplatí za lyžařský kurz o 20 procent více na skipasech a o 15 až 20 procent víc za ubytování a stravu. Pro představu, pětidenní lyžařský kurz v jednom z hotelů na Bílé může vyjít i s ubytováním a plnou penzí zhruba na pět tisíc korun.

Například Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně běžně naplní kurz zhruba na třicet lidí, i když je otevřený napříč všemi obory. Část jejích žáků pochází ze sociálně slabšího prostředí a je otázka, jak situace dopadá na jednotlivé rodiny a zda je poplatek za kurz nad jejich síly.

Skiareály se školami ale počítají. „Cenu skipasů pro školy jsme zvedli o dvacet procent a zájem zatím evidujeme stejný jako jiné roky,“ potvrdil provozovatel skiareálu na Kohútce Miroslav Maczko.

Ceny elektřiny má areál pro nastávající zimu fixované. „Ale očekávám, že bude velký úbytek návštěvníků. Jsme středisko i pro nižší a střední třídu, která je inflací a zdražováním dotčená nejvíce,“ zmínil Maczko.

Pro běžné lyžaře zdražily skipasy o 30 procent na pokladně a o 20 procent v online prodeji. Stejné navýšení ceny hlásí také skiareál na Bílé, který zdejší střední školy k lyžařským kurzům využívají. „Ceník skipasů jsme školám poskytli už v září a z naší strany je to pevná cena, další posuny dělat nebudeme,“ uvedl jednatel areálu Jaroslav Vrzgula.

Zdražit museli také ti, kteří kurzům poskytují ubytování a stravu. „U hotelu jsme nastavili ceny vyšší o patnáct až dvacet procent. Bylo to trochu věštění z koule, nikdo neví, co ceny udělají a jak to dopadne,“ potvrdila Barbora Kudláčková z hotelu Kohútka.

Levnější varianta lyžáku má úspěch

Jinou variantu lyžařských kurzů zavedl už před několika lety skiareál na Trojáku v Hostýnských vrších. Školy tam jen dojíždějí na svah a zase žáky vracejí domů.

„Je to pět, šest let, co se začali učitelé ptát, jak by se to dalo udělat levněji. Vymysleli jsme tento způsob,“ vysvětlil provozovatel skiareálu Jakub Juračka. „Raději ať jezdí ekonomicky, než aby nejezdili vůbec.“

Loni stálo lyžování pro jedno dítě 150 korun na den, v nadcházející sezoně to bude 170. „Jezdí nejen školy z okolí, ale třeba ze Štítné nad Vláří, Vlachovic, Hranic na Moravě. A téměř celý Přerov,“ vypočítal Juračka. Už nyní mají rozebrané termíny od ledna do poloviny března. I podle pedagogů mají lyžařské kurzy smysl, zvlášť v období po koronavirové pandemii, během které odborníci opakovaně varovali, že děti přicházejí o normální sociální vazby.

„Hodně času tráví ve virtuálním světě. Ale během lyžáku se vrátí do reality, jsou s vrstevníky, normálně se baví. A pouto, které mezi nimi vzniká, nám pak pomáhá při výuce,“ vysvětlil ředitel Střední odborné školy Josefa Sousedíka Marek Wandrol.

Stejný efekt mají adaptační kurzy na začátku studia nebo vodácké a cyklistické kurzy, které školy pořádají koncem školního roku. Také s těmi zatím počítají.