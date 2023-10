Posílený imunitní systém si poradí i s novou infekcí, říká docent Bystroň

„Každý člověk je originál a u každého může imunitní systém fungovat trošku jinak. Já doporučuji používat zdravý selský rozum, věřit sám sobě, případně zkušenostem rodičů,“ říká doc. MUDr. JAROMÍR BYSTROŇ (71), CSc., primář Oddělení alergologie a klinické imunologie ostravské Fakultní nemocnice, který se imunologii věnuje více než čtyřicet let. „A další varianta? Vyzkoušet různá doporučení, a pak si udělat vlastní obrázek.“ V rozhovoru popisuje i to, jaké viry mění naši imunitu. Jak se mění virózy a proč? Jak posílit tělo před chřipkovou sezonou? A do jaké míry se dá imunita zlepšovat? | foto: Alexandr Satinský, MAFRA