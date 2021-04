Inkontinence po porodu je normální, šíří modelka osvětu o šestinedělí

„Po porodu se u ženy rozmíchá koktejl hormonů a odnese to psychika. To už je celkem známá věc. Málo se ale mluví o tom, jak se žena cítí také po fyzické stránce. Může se stát spousta věcí. Jednou z těch věcí je třeba inkontinence, která je podle mě naprosto normální,“ svěřila se modelka pro magazín FEMAIL, jak informoval server Daily Mail.

Jamesová přivítala na svět svého prvního potomka Alfieho letos v únoru a sama přiznává, že byla překvapená z toho, co se s jejím tělem po porodu dělo. Nebyla na to připravená a psychicky to špatně nesla. Myslí si, že kdyby měla o stavu po porodu dostatek informací, nebyla by v takovém šoku. Nyní o poporodních stavech mluví veřejně, aby připravila nastávající matky na realitu.

„Bála jsem se jít i na procházku kvůli úniku moči. Styděla jsem se, nevěděla jsem, že je to normální. A přitom tím samým prochází většina žen po porodu. Mělo by se o tom mluvit, není to tabu, je to součást mateřství,“ říká.



Po porodu se podle Jamesové matky mohou cítit odstrčené a nemilované. Vše se točí okolo novorozence a na pocity novopečené maminky se moc lidí neptá. Právě psychický a fyzický stav matky je ale velmi důležitý. Modelka říká, že by ženy měly myslet i na sebe a pečovat o sebe, aby se cítily dobře.

„Jsme doma zavřené s miminky, málokdo si s námi promluví, jsme plačtivé, nevíme pořádně, co se s námi děje. Naše tělo vypadá jinak, než jsme byly zvyklé, musíme se vyrovnávat se spoustou věcí. Potřebujeme podporu a péči,“ doplnila s tím, že ji zaráží i fakt, že jsou sociální sítě plné fotek dokonalých matek a chybí na nich realita. Proto vyzvala matky, aby ukazovaly pravdu a nestyděly se za ni.

Zmínila, že i ona má doma nepořádek, protože nestíhá, má ochablé svaly, celulitidu, kruhy pod očima, kila navíc a je pozvracená od miminka. Profily s uklizenou a dokonale vypadající domácností a matkami jako z časopisu jsou podle ní lež a některé maminky mohou negativně ovlivnit.