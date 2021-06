Domácí testy: co všechno už můžeme zjistit bez návštěvy lékaře

Existuje celá řada testů na všechno možné, které jsou volně prodejné v lékárnách, a my si je můžeme provést sami doma a rychle zjistit to, co potřebujeme.

Stáváme se takovými amatérskými diagnostiky, a pokud zjistíme jakýkoliv problém, měli bychom se vypravit za svým lékařem, aby ho buď potvrdil, nebo vyvrátil. Je nutné mít na paměti, že žádný test není stoprocentní.

S trochou nadsázky se dá říci, že zjistit můžeme skoro všechno, bez nadsázky musíme naopak říci, že úplně všechno rozhodně ne, mnohé musíme nechat na skutečných odbornících, například těžko si budeme sami odebírat krev a dělat podrobný rozbor. Co si například můžete doma zjistit?



Zda jste těhotná

Těhotenské testy využívají ženy už dlouhé roky. Dnes jim celkem velmi spolehlivě prozradí, zda se mají radovat, protože potomka chtějí, nebo naopak mají důvod k panice.

Těhotenských testů existuje celá řada od různých firem, některé jsou dokonce schopné určit délku trvání oplodnění, ale hlavně všechny umějí včas - tedy pokud jsou včas použity - těhotenství potvrdit či vyvrátit. Pak už následuje návštěva gynekologa, který vynese stoprocentní verdikt.

Kdy máte ovulaci

Ovulační testy se používají pro stanovení nejplodnějších dnů. Výsledek je známý do tří minut a spolehlivost je údajně 99 procent.

Test může být použit pět po sobě jdoucích dnů, což je dostačující u pravidelného menstruačního cyklu, u nepravidelné menstruace je nutné v testování pokračovat několik dalších dnů.

Jak je na tom váš partner s plodností

Domácí test mužské plodnosti je určený párům, které se pokoušejí o dítě, a nevychází jim to.

Pomocí domácího jednorázového testu muži rychle a celkem spolehlivě zjistí, zda jejich sperma obsahuje dostatečný počet spermií na to, aby došlo k oplodnění vajíčka.

Koronavirové testování

Pochopitelně by bylo mnohem příjemnější, kdyby poptávka po testech těhotenských převažovala nad tou po testech na koronavirus, ale bohužel doba je taková a pandemie všem komplikuje život.

A proč je v boji s nemocí covid-19 testování tak důležité, což mnozí lidé stále ještě nepochopili? Onemocnění může až u 60 % nakažených probíhat skrytě, bez zjevných příznaků.

Než se rozvinou první příznaky covidu, může být nakažený člověk infekční a pro své okolí nebezpečný, protože může šířit nemoc dále, obzvláště když mnozí nedodržují základní hygienická opatření. Příznaky onemocnění covid-19 je obtížné odlišit od příznaků jiných infekčních nemocí (nachlazení, chřipka). Ztráta chuti a čichu je do jisté míry specifickým příznakem, ale nemusí se vyskytovat u všech nemocných nebo na počátku onemocnění.

A proto je testování jedním ze základních pilířů v boji s onemocněním covid-19, pomáhá totiž včas odhalit infekční jedince a předejít dalšímu šíření viru v populaci.

Domácí antigenní testy na covid-19 se staly běžnou součástí našich životů.

Přibývají stále nové

Na pandemii bylo nutné rychle reagovat jednak vývojem a výrobou účinných vakcín, jednak prostředky na testování, které v co nejkratší době odhalí eventuální nakažení. Představují jednoduchou a rychlou možnost, jak zjistit přítomnost viru na sliznicích či jak odlišit koronavirovou infekci od jiných respiračních infekcí, například nachlazení a chřipky.



Zatímco na počátku pandemie existovaly testy, při nichž vám zdravotnický personál nosem šťoural skoro až v mozku, dnes už si je můžete dělat sami a příjemnějším způsobem. V každé lékárně vám nabídnou hned několik možností samotestování například ze slin, hlenu z dýchacích cest, výtěru z nosu (nikoliv až z mozku) a přibývají stále další.

Jaké jsou přednosti domácích zdravotnických testů? Mají hned několik nesporných výhod. Jsou anonymní jak při koupi, tak při jejich použití, kdy má každý doma naprosté soukromí a výsledky se dozví jen ten, koho se týkají. Jsou spolehlivé, velmi rychlé, takže nemusíte čekat dlouhé dny na výsledek. Zanedbatelný není ani fakt, že jsou pohodlné a nebolestivé a u každého testu je přiložen podrobný návod na to, jak přesně se používá.

Dokonce jsou k zakoupení i takové, které vám prozradí, zda máte v těle protilátky a onemocnění jste už prodělali. Dlužno však podotknout, že žádný z covidových testů není stoprocentní.

To, že vám vyjde negativní výsledek, ještě neznamená, že je všechno v pořádku, a naopak pozitivní neznamená, že jste onemocněli. Co však je naprosto stoprocentní, je fakt, že testování se vyplácí a měli bychom ho podstupovat s ohledem na zdraví své, svých blízkých i cizích lidí, s nimiž přicházíme do styku. To, že klesá počet nakažených, ještě neznamená, že je koronavirová pandemie na ústupu. Není, a ještě dlouho nebude.

S čím ještě domácí testy pomohou

Pokud patříte k zodpovědným řidičům, kteří by pod vlivem alkoholu za volant nesedli, pořídíte si testy na alkohol, buď jednorázové, nebo elektronické, které vám prozradí, zda nemáte v krvi zbytkový alkohol.

Ten, kdo měl tu smůlu, že propadl drogám, dobře ví, že je užívá, takže on sám se na ně testovat nemusí. Ale třeba pro rodiče mohou být testy na drogy přínosné, protože pokud se jim podaří potomka donutit k jejich použití, mohou včas zjistit, jaká je situace, a pokusit se zasáhnout.

Zdravotnické testy umějí upozornit také na bakteriální infekce, na nesnášenlivost lepku, odhalí běžné vaginální infekce, ale i eventuální okultní krvácení ve stolici, které může být příznakem řady závažných onemocnění.

V každé kvalitní lékárně vám buď osobně, nebo na webových stránkách poradí, co všechno si můžete sami doma otestovat - a v současnosti je toho opravdu hodně.

Top domácí testy 1. Test na rozlišení bakteriálního nachlazení od virového. Stačí jedna kapka krve, která se rozmíchá s ředícím roztokem a následně nakape na testovací kazetu. Za pět minut budete vědět výsledek. 2. Test na nesnášenlivost lepku. Musíte si ho však udělat, když lepek běžně konzumujete. Tehdy se v krvi ukážou dané protilátky. 3. Test na boreliózu. Pokud se často pohybujete ve volné přírodě, zvažte, zda by se neměl ve vaší lékárničce zabydlet. 4. Test na alergie. Dokáže identifikovat původce problémů, jako jsou kočičí srst, pyl trav nebo roztoči v domácím prachu. 5. Test na anémii. Jednou z nejčastěji se vyskytujících příčin anémie je nedostatek železa v organismu, který můžeme rovněž zjistit prostřednictvím diagnostického testu. 6. Test na odhalení vaginální infekce. Nevíte, zda máte kvasinkovou nebo bakteriální vaginální infekci? Speciální test vám umožní zvolit správnou léčbu pro účinnou úlevu od infekce a vrátí vám kontrolu nad intimním zdravím.

Článek vyšel v červnovém časopisu Zdraví.