Zamezte obezitě u dětí. Ať se hýbou každý den, třeba i při čištění zubů

Pamatujete si na dobu, kdy jste jako malí měli chuť neustále volně pobíhat? Byly vaše dny provázené skákáním přes gumu, lezením po stromech, sjížděním po zábradlí nebo houpáním se na klepadle?

Ne že by to dnešní děti nebavilo, ale v rámci rozmachu digitálních technologií mají spoustu jiných lákadel v podobě množství televizních kanálů, online her, sociálních sítí a aplikací, které přináší neustálý proud pasivní zábavy, aniž by bylo třeba vstát ze židle.