Bolest kolene dokáže potrápit i v mladém věku. Pomoci může posilování

Jednoduché cvičení na doma Cvičení se židlí

Provádějte vestoje (případně s oporou jedné ruky o opěradlo židle) nebo v sedu na židli. Pravou nohu zvedněte mírně nad podlahu a: 1) střídavě propínejte špičku a přitahujte ji vzhůru směrem ke koleni 2) provádějte kroužky oběma směry 3) snažte se co nejvíc roztáhnout prsty od sebe (nejprve zkuste s nohou položenou na zemi, později s nohou zvednutou nad zemí) 4) totéž zopakujte s levou nohou Cvičení s páskem

Lehněte si na bok, nohy mějte natažené v kyčlích i kolenou. Mezi kolena si můžete vložit malý polštářek. Horní nohu si chytněte v oblasti kotníků přes pásek. Patu přitáhněte směrem k hýždím do pocitu jemného tahu přes stehno a přes koleno. Nohu se snažte jakoby narovnat a jemně ji tlačte proti odporu pásku. Vydržte tak 10 vteřin. Pak opět pomocí pásku nohu přitahujte směrem k hýždím a s výdechem 10 sekund uvolňujte. Totéž zopakujte i na druhou stranu. Jemné přetlačování

Sedněte si na židli, skrčte pravou nohu a opřete pravý kotník o levé koleno. Pravou rukou uchopte pravý kotník, prsty levé ruky opřete o zadní stranu prstů pravé nohy. S výdechem zatlačte prsty levé ruky na prsty pravé nohy ve směru pravého kolene a uvolněte. Totéž zopakujte také s druhou nohou. Uvolňování lýtek

Postavte se a opřete ruce o stůl nebo zeď. Jednou nohou nakročte vpřed (procvičujete nohu, která zůstává vzadu). Zadní noha směřuje špičkou dopředu, koleno je napnuté, pata leží na zemi. Špičku zadní nohy tlačte do země, vydržte tak 10 sekund. Povolte a zkuste posunout tělo kousek dopředu do pocitu lehkého tahu v lýtku. Vydechněte a dalších 10 sekund se snažte vědomě uvolňovat napětí v lýtku. Poté totéž zopakujte na druhou stranu.