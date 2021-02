Muž se chce dožít sto osmdesáti let. Prý mu pomohou vlastní buňky

Muž pravidelně navštěvuje komoru, kde jsou mínusové teploty. Lékaři a odborníky mu bylo doporučeno, že je to skvělé právě proti stárnutí. Podnikatel chce u sebe zpomalit proces stárnutí a věří, že se mu podaří dožít se bez mála dvou set let.

Myslí si, že v budoucnu by se lidé okolo sta let mohli cítit stejně v kondici a plni sil jako dnes ve čtyřiceti. „Strašně mě zajímá, jaký svět bude za desítky let. Chtěl bych vidět, co se lidem ještě podaří vynaleznout. Čeká nás mnoho objevů a nerad bych o ně přišel,“ sdělil v rozhovoru pro pořad This Morning.

Podle něj může s omlazováním začít každý. Stačí do svého života například zařadit pravidelný půst, který má mít blahodárné účinky pro naše tělo. Nákladné metody si nebude moct dovolit jen tak někdo, podnikatel ale doufá, že se v budoucnu jejich cena se sníží a stanou se dostupné pro všechny.

„Díky procedurám, které nejsou levné mám nyní víc kmenových buněk v těle než kdokoli jiný na světě. Předpokládám, že v této době jsem jediným člověkem, který tak intenzivní kúru podstupuje,“ pokračoval.



Dává si záležet i na dlouhém a kvalitním spánku nebo vybraném jídle. Konzumuje pouze potraviny pro tělo prospěšné a ničím zbytečným organismus nezatěžuje.

Mimo to doporučuje i pravidelnou studenou sprchu a otužování. Není nemocný a má víc energie. Lituje jen toho, že nezačal s takovými věcmi už v dětství.

„Všechny tyto návyky vám minimálně pomohou snížit pravděpodobnost, že vás postihne některá z civilizačních chorob,“ dodal multimilionář.