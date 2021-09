Mít život pod kontrolou. Poruchu pozornosti lze léčit i v dospělosti

„Váš syn má asi poruchu pozornosti. Tipovala bych to na ADHD, ale víc vám řeknou v pedagogicko-psychologické poradně,“ šokovala mě koncem září třídní učitelka mého syna, prvňáčka. Zprvu jsem na ni měla vztek. Jak může soudit po prvním měsíci? Co nějaká aklimatizace? Náš syn je přece v pořádku, jen trochu živější. Určitě si na něj zasedla, stejně jako se to stalo mně, když jsem byla v jeho věku. Taky jsem absolvovala různá vyšetření, aby se nakonec zjistilo, že jsem jen „myšlenkami stále někde jinde“.

Díky vhodně zvolené léčbě a správnému terapeutickému přístupu mohou lidé často konečně začít uplatňovat své vlohy. MUDr. Jan Čermák psychiatr