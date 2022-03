Poprvé v životě jsem viděla mrtvá těla a došlo mi, že je válka, říká reportérka

Co vám řekli rodiče, když jste jim oznámila, že na Ukrajinu pojedete znovu?

Je to pro ně horší, než když jsem tam odjížděla poprvé. Tehdy sice věděli, že se může stát něco nebezpečného, ale ještě se neválčilo, vyjížděla jsem 15. února a mluvilo se o rusko-ukrajinské krizi. O devět dní později začala válka a já měla od rodičů jeden telefonát za druhým, pořád mi pípal mobil, obtížně jsem jim vysvětlovala, že musím pracovat. Vím, že to pro ně bylo strašně těžké, trápilo mě to, ale neměla jsem skoro žádný čas myslet na něco jiného než na práci.

Musíte si dávat pozor, aby vaše oblečení, třeba bundy, nemělo zelenou barvy. Z dálky by se mohlo zdát, že jste vojáci, což by bylo dost riskantní. Darja Stomatová reportérka