To, co prožíváme, je sci-fi. Bojím se proměny komunikace, říká Medvecká

Říká se, že pro herce je největší trest, když nehraje. Je to pravda?

Asi platí, že když má člověk rád svoji práci, která je zároveň zdrojem jeho obživy, pak bere jako trest, když ji nemůže vykonávat. A je jedno, jestli je to dirigent sboru, herec, kuchař nebo pilot. To, že stránky novin plní zoufalství lidí z umělecké branže, je proto, že jsme víc na očích a pro média dosažitelnější než dejme tomu anonymní majitel posilovny na malém městě nebo průvodce na volné noze.