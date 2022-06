Každý jsme chodící tajemství, v kritické chvíli jsme sami, říká Taťjana Medvecká

Sešly jsme se v klubu pražského Divadla Ungelt po představení Dobrou noc, mami. Paní Taťjana v něm hraje matku, které její dcera Jessie jednoho večera oznámí, že ještě ten den spáchá sebevraždu. Spolu pak stráví na jevišti dvě emočně vypjaté hodiny, během nichž výčitky střídají zloba, prosby a pláč.

Jak se po tak fyzicky i psychicky vyčerpávajícím výkonu zvládnete jen v rychlosti převléknout a s úsměvem odpovídat na moje otázky?

Sedíme tady spolu, dokonce jsem si dala pivo, takže to jde, jak vidíte. Ale pravda je, že tohle je momentálně nejnáročnější kus, který hraju, a proto se mu vždycky snažím přizpůsobit den. Nemůžu jít dopoledne na zkoušku, odpoledne do dabingu a večer hrát, to opravdu ne. Musím být odpočatá a mít kolem sebe „nějaký vzduch“. Protože je to náročné. Nebudu říkat, že ne. Pokaždé mám pocit, že „jdu dávat játra“. (směje se)