Tarotskop pro rok 2024. Jak se vám bude dařit v lásce, zdraví a financích?

Berani Impuls z minulosti

Vztahy: Často vás v roce 2004 bude napadat, jaké by to bylo, kdyby… Někdy můžete až skoro žít v symbióze s idealizovanou minulostí. Není to tak úplně na škodu, pokud tomu nepropadnete úplně. V minulosti, ale i ve vztazích s lidmi, kteří se k vám v tento rok vrátí z minulosti, můžete najít užitečný impuls do budoucnosti.

Zdraví: Hledáte-li cestu k urovnání zdraví a to pravé pro sebe, v roce 2024 se vám to podaří. Léčit vás také bude více než jiné roky klid, láska a také vy sami, pokud konečně poslechnete potřeby svého těla.

Finance: Na obzoru je více možností a některé Berany to může odvát až do zahraničí. Máte možnost zásadněji změnit své hmotné jistoty, pokud zkvalitníte partnerské soužití, pocit pohody a již zmíněné zdraví, jako kdyby ruku ruce se spokojeností přišly i zdroje finanční jistoty. Tak na to zkuste vsadit!