Nejlepší sex vašeho života. V jakém věku ho čekat?

Podle nejnovější studie antikoncepční aplikace Natural Cycles, hlásí ženy dechberoucí sexuální zážitky od 36 let věku. Jakmile dosáhnete poloviny čtvrté dekády života, bude to už jenom lepší.

Výzkumu se zúčastnilo 2 600 různých žen a dopodrobna rozebralo témata jako orgasmus, subjektivní pocit vlastní atraktivity a požitek ze sexu. Výzkumníci rozdělili respondentky do tří podskupin podle věku: mladší 23 let, do 35 a nad 36 let.

Hlásím skvělý sex

Poslední skupina reportovala nejvíce kladných bodů v kategorii orgasmus při pohlavním styku, konkrétně 6 z 10 žen hlásilo, že vrcholu dosahují pravidelně. Celých 86 procent respondentek z této věkové skupiny také uvedlo, že v posledních týdnech měly „skvělý sex“, zatímco v prostřední skupině to bylo 76 procent a v nejmladší jen 56.

Zdá se, že s věkem přichází také ženské sebevědomí, vyplynulo z dalšího dotazníkového šetření. Na otázku na hodnocení svého vzhledu, odpověděla nejstarší skupina žen v 80 %, že se pokládají za sexy, v prostřední skupině se takhle sebevědomě cítilo jen 40 %. Mezi nejmladšími z oslovených žen pak kladně odpovědělo 7 z 10.

Řekněte si, co potřebujete

Jedna věc spojuje všechny dotázané věkové skupiny. Delší sex. Každá třetí respondentka uvedla, že by si přála trávit v posteli více času a méně překotný sex. Sebejistota a asertivita (ať už v posteli nebo mimo ní) zvyšuje vaše šance na ten nejlepší orgasmus ještě před dosažením 36 let.

I přesto, že z průzkumu Natural Cycles vyplývá, že po třicítce můžete čekat jízdu, největším poučením pro ženy by mělo být nebát se říct, co chtějí. Verbalizujte svá přání a buďte sebevědomé v jakémkoliv věku. Pak nebudete muset čekat na skvělý orgasmus až do středního věku.