Sex prospívá našemu zdraví. Pomoci mohou i erotické pomůcky

Nechuť k sexu může být vedle stresu způsobena i zdravotními či psychickými problémy, případně tím, že nemáme vhodného sexuálního partnera. Ale ani stabilní páry nejsou, co se libida týče, stejné.

Podle psycholožky a sexuoložky Laury Janáčkové průzkumy ukazují, že až 40 procent párů má sex dvakrát nebo třikrát týdně a zhruba 20 procent jednou týdně. Téměř 10 procent odpovídajících však nemělo sex za poslední rok vůbec.

Důvodem přitom někdy může být i „nuda“. Pak je klíčem k oživení partnerského sexuálního života zařazení erotických pomůcek. Lékaři se shodují, že lidé, kteří pravidelně používají erotické pomůcky, jsou se svým sexuálním životem spokojenější.

„O sexualitu je třeba pečovat, aby nezevšedněla,“ říká gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. „Erotickými pomůckami či změnou místa je možné milostný život zpestřit a jít naproti lepšímu prožitku a vzrušivosti.“

Potřeby má každý jiné

Co se stresu týče, odborníci k jeho zmírnění doporučují dostatek odpočinku a odreagování, včetně toho sexuálního. „Při sexu se vyplavují endorfiny, které navozují pocit štěstí a spokojenosti. Tím se zmírňuje stres a uvolňuje nervový, dýchací a oběhový systém,“ vysvětluje sexuolog Turčan.

Někomu sex nejen nezmírní stres, ale naopak je jeho příčinou, a to v případě, že k němu přistupujeme nerealisticky. Například když si sousedi užívají denně a my na něj máme chuť jen jednou do týdne, můžeme dospět k mylné domněnce, že se jim musíme vyrovnat. Jenže chuť na sex je různá, například v závislosti na věku nebo délce zamilovanosti.

„Když jsou lidé zamilovaní, vyžadují sex často,“ vysvětluje Laura Janáčková. „Nejraději každý den. Když spolu partneři žijí delší dobu, navzájem se okoukají. Pak se dostanou k reálné sexuální potřebě, kterou má každý člověk jinou.“ Milování by se tedy mělo řídit především našimi potřebami.

Ne vždy se stálí partneři shodnou v tom, jak často se věnovat sexu. Pak je namístě kompromis. Pokud si nevíme rady, neměli bychom váhat s návštěvou sexuologa, který nám může poradit způsoby, jak si navzájem vyhovět.