Premium K blížícímu se 1. květnu se váže krásná tradice v podobě prvomájového polibku pod rozkvetlou třešní. Co však tentokrát...

KVÍZ: Máj je lásky čas. Co všechno o ní víte?

Romantika, něžnost, erotika i rozbouřené hormony. To vše do vztahu dvou lidí, kteří se mají rádi, patří. A co víte o...