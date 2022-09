Badatelka Jessica Jordan zjišťovala u více než šesti set žen, nakolik ochraňují „mužskou roli“ svého protějšku v oblasti sexu. Většina respondentek se shodla, že získat status „opravdového muže“ není snadné, ale o to lehčí je o něj přijít.

Mnohé ženy se snaží neohrozit pocit partnerovy maskulinity tím, že předstírají častěji orgasmus a obvykle nejsou schopny pravdivě komunikovat o svých sexuálních potřebách. K výzkumu vědkyni inspirovaly její vlastní vzpomínky. „Dostávala jsem spoustu ‚dobrých rad‘, jak zvládnout a zkrotit muže. Naprostá většina z nich se točila okolo ochrany jejich pocitu maskulinity,“ říká.

Původně se ve svém projektu pokoušela zjistit pravdivost teze, že se muži považující svou mužnost za ohroženou méně zajímají o názory partnerky na společný sexuální život. „Osobně jsem to považovala za vysoce pravděpodobné. Zároveň mi ale došlo, že ženy si ve vztahu s nejistým mužem případné kritické připomínky nechají raději pro sebe,“ popisuje.

To se jí skutečně potvrdilo. „Téměř všechny souhlasily, že je nutné omezit stížnosti na partnerské soužití, pokud by mohly ohrozit partnerovo mužské ego,“ konstatuje Jessica Jordan. Toto zjištění považuje za velmi důležitý první krok, jak pomoci mužům i ženám pochopit, v čem je jejich přístup nezdravý. Pro zdravé vztahy je totiž nezbytné umět vyjádřit své potřeby, protože do hlavy nám nikdo nevidí.

Bohatší ženy více předstírají

Pozoruhodné je, že ženy vydělávající více než partner až dvakrát častěji předstírají orgasmus v porovnání s těmi, které do rozpočtu přispívají méně než muž. Ženy, které se domnívají, že se jejich partner snaží chovat jako „opravdový chlap“, mnohem častěji souhlasí s tvrzením „Mrzelo by mne, kdyby moje názory na soužití ublížily jeho citům“. Ženy, u nichž výměna názorů na sex vyvolává úzkost, jen zřídka dovedou partnerovi vysvětlit, co jim při sexu dělá dobře.

Také vztahová terapeutka Zdeňka Pospíšilová připomíná, že mohou vznikat zbytečná nedorozumění, pokud člověk neumí ve vztahu otevřeně říct, co chce: „Ať už proto, že se například stydí, nebo má strach. Nelze bohužel předpokládat, že můj protějšek vždy ví, co cítím a co prožívám.“

Psycholožka konstatuje, že je důležité mluvit o svých pocitech upřímně. Lepší je pár vteřin úzkosti než si nedovolit říci, po čem toužíme, a nikdy své touhy neprožít. Klíčové je samozřejmě najít pro upřímnou komunikaci vhodný moment.