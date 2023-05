Opičí mysl krade klid. Máme sedm rad, jak ji přemoci

Pojem „monkey mind“ pochází z buddhismu a je opravdu velmi výstižný. Jen si představte bandu opic v džungli, jak vyvádí a vřeští v korunách stromů – tak se někdy chovají naše myšlenky a emoce. Do nějaké míry je to přirozené, příroda určitě ví, proč nás tímto mechanismem vybavila.

Potíž nastává, když jsme nevyspalí, ve stresu a navrch máme třeba ještě sklony k perfekcionismu. Když je toho na nás prostě moc. A že současná zrychlená doba toho po nás vyžaduje čím dál víc! Opice v naší hlavě má tak pré. Její vylomeniny pak dokážou být únavné nejen pro nás samotné, ale i pro naše okolí.

Jak poznáte, že se vaše „opice“ rozparádila Pociťujete duševní únavu.

Vnímáte úzkost a neklid.

Myšlenky se vám rozbíhají.

Jste netrpěliví, porovnáváte, kritizujete.

Reagujete impulzivně.

Přeskakujete od myšlenky k myšlence a od úkolu k úkolu.

I maličkosti vás snadno rozptýlí. Máte problém soustředit se na přítomný okamžik.

Mysl vám často bloudí, snadněji sklouzáváte k prokrastinaci.

Hodně času trávíte přemýšlením o minulosti nebo budoucnosti. Stále dokola vám v hlavě „jedou“ myšlenkové smyčky.

Nabízí se obrazně řečeno nasadit neposlušnému primátovi obojek a donutit ho sedět vám disciplinovaně u nohy. Jenže jak dlouho ho vydržíte takto na sílu krotit? A když pak povolíte, imaginární zvířátko spustí o to větší pozdvižení. Jako účinnější postup se jeví zjistit, jak opičí mysl funguje, a pokusit se s ní spřátelit.

Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, ve svém životopise vysvětluje: „Když se posadíte a budete se chvíli jen tak pozorovat, zjistíte, jak neklidnou máte mysl. Když se budete pokoušet ji uklidnit, situaci to jenom zhorší. Teprve až ji po nějaké době přece jen zklidníte, odhalí se vám ty nejjemnější skutečnosti. Zostří se vám intuice a také zjasní vidění, dokážete cítit sami sebe v daném časovém úseku – tady a teď. Myšlenky se zpomalí, vědomí rozšíří a uvidíte toho mnohem víc než dřív.“

My vám nemůžeme slíbit to, co vizionář Steve Jobs, který pravidelně meditoval. Ale existují i další, jednodušší praktiky, které vám pomůžou se svojí opičí myslí dobře vycházet.