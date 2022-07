Hlavně něco dělat. Nuda je dnes skoro sprosté slovo, přitom ji potřebujeme

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Co plánujete o prázdninách? Zkuste odpovědět: „Nic, chci se jen tak nudit.“ Cože? Rázem je z vás politováníhodný člověk. Nuda je slovo, které bylo téměř vymýceno z dnešních slovníků. Nudu ale potřebujeme. „Občas se pěkně ponudit je zdravé, prospěšné a může nás to navést k pochopení a vděčnosti,“ říká lektorka Jitka Ševčíková. Jaké benefity to přesně má?