Recepty babiček zaostávají. Neměly technologie, říká podnikatelka v kosmetice

Jednoho večera jste zapnula mixér a místo večeře začala kuchtit mýdlovou hmotu. Vydařil se výsledek?

Je pravda, že manžel tehdy zůstal o hladu. Narazila jsem na starý recept na výrobu mýdla a musela ho vyzkoušet. Umíchala jsem první várku, nakrájela ji, mýdla držela, hezky vypadala i voněla. Řekla jsem si, že to musím zopakovat. Zajímalo mě, jestli ve stejných podmínkách dosáhnu téhož výsledku. Ale mýdla měla jiné obrazce, barvy i tvary. A protože neznám slovo nejde a vždycky se snažím věcem přijít na kloub, začala jsem studovat a zkoušet různé ingredience a postupy. Každý den jsem vařila a vařila.

Co jste s takovým množstvím dělala?

Nejdříve jsem ho rozdávala rodině a kamarádům. Po pár měsících mi zavolala místostarostka z vedlejší obce, jestli si může mýdla objednat jako reklamní předměty. Podobných telefonátů a zpráv přibývalo, dostávala jsem zpětnou vazbu, že díky mým produktům lidi přestává svědit kůže a konečně se zbavují ekzému. Byla jsem nadšená, že tvořím něco, co druhým přináší úlevu. Byl to protipól mé vyčerpávající práce.