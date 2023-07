Když vás stále hodnotí dle vzhledu, je těžké přijmout vrásky, říká modelka Šmuková

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Už spoustu let si říká, že přece nemůže dělat modelku donekonečna, jenže je jako Emilie z Věci Makropulos – její půvab nestárne a vůbec to nesouvisí s vráskami. A tak se Martina Šmuková na prahu padesátky vedle práce v nadaci pořád věnuje modelingu. A konečně se naučila dopřávat si, co jí dělá dobře.