Má kila navíc a miluje je. Díky plus size postavě je z ženy modelka

Modelkou se stala v době, kdy se ve světě začal šířit covid a byla nucena zůstat doma. Přemýšlela nad tím, jak si vydělat peníze, aby zaplatila nájem. Veškeré své strasti sdílela s fanoušky na Instagramu a ti den po dni přibývaly. Díky většímu počtu sledujících ji oslovily firmy s oblečením a nakonec se z ní stala modelka, která ukazuje sexy outfity i s kily navíc.

„Vyrůstala jsem s tím, že si ze mě každý den někdo kvůli mé postavě utahoval. Byla jsem pro všechny jen tou obyčejnou tlustou holkou, kterou chtěli ostatní urážet. Vylívali si na mě vztek a nebylo to jednoduché,“ zavzpomínala žena na období dospívání. Podle ní mají baculaté dívky obzvlášť období puberty těžší než ostatní, protože jsou často terčem posměchu.

Olivia říká, že se naučila mít ráda sebe samu až v dospělosti a lituje let, kdy po nocích kvůli postavě brečela do polštáře. „Nenáviděla jsem se jen kvůli tomu, že mi okolí neustále vnucovalo, že nejsem dost dobrá s kily navíc. Dnes už vím, že je to hloupost. Přála bych všem baculkám, aby se měly rády tak jako já teď,“ doplnila pro Dailystar.