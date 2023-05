Je na vozíčku, přesto žena denně cvičí a živí se i jako modelka

Kvůli svému postižení byla šikanována. Připadala si jako „odpad“, který nemá na světě co dělat, a často přemýšlela i nad tím, že si vezme život. Naštěstí měla okolo sebe mnoho lidí, kteří jí každým dnem dokazovali, že život má smysl i s postižením. Právě díky nim si uvědomila, že nemá smysl se litovat, a začala si plnit sny.

„Jako kojenec jsem měla mozkovou obrnu. Nemoc mi zasáhla dolní končetiny a od té doby v nich nemám cit. Vozíček je tedy mou součástí už od úplného počátku. Jsem na něj zvyklá a nevadí mi. Moje okolí ale dříve právě vozíček bralo jako něco odporného. Děti ve škole si mě kvůli tomu hodně často dobíraly,“ zavzpomínala žena pro server Grymsbytelegraph.co.uk.

Dříve byla plně závislá na rodičích, dnes už je maximálně soběstačná. Nepotřebuje asistenci a věří, že by mohla být inspirací pro mnoho lidí s podobným problémem. „V minulosti bylo slovo nemůžu mým nejpoužívanějším. Dnes už si ale říkám, že dokážu vše. Často jsem se také sebe sama ptala, proč zrovna mě se taková věc přihodila. Nyní už na to pohlížím jinak a beru to jako požehnání. Díky tomu zase zažívám jiné věci. Mám plnohodnotný život a děkuji za něj,“ doplnila.

Leanne miluje sport a každý den pilně cvičí. Je přebornicí ve stolním tenise a rukama sama uzvedne nad hlavu bez problémů i své kolečkové křeslo. Kromě toho se také občas živí i jako modelka. „Nakonec je můj život stejný a mnohdy i zajímavější než život lidí, kteří jsou úplně zdraví,“ dodala.