Chutnal by váš cupcake lidem v USA, odkud pochází?

Měli jsme pár hostů z Ameriky, kterým zachutnal, ale také přiznávali, že jsou zvyklí na něco jiného a v USA cupcaky vůbec nejedí. Když jsme byli s manželem v San Francisku, kde jsem se s cupcaky poprvé setkala, bydleli jsme u přátel a ti nechápali moje okouzlení. Říkali mi: „Tohle my tady ale nejíme, to je junk food (nezdravé jídlo)“.