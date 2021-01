Láska s o sedmadvacet let starším profesorem zničila ženě vztah s rodiči

Před třemi lety dívka brouzdala po internetu a hledala přednášky na téma filosofie kvůli svému studiu. Prošla jich mnoho a narazila i na tu, kterou vedl Peter Heinrich. Přednáška ji zaujala a rozhodla se mu napsat e-mail, kde se ho ptala na věci týkající se probíraného tématu. Nejdřív si spolu vyměnili pár zpráv a později se dohodli na video hovoru.

Povídali si hodiny a každý den si měli co říct. Vše se nejdřív týkalo pouze studia. Až po týdnech pravidelné komunikace narazili na to, že se jeden druhému líbí, ale děsil je věkový rozdíl sedmadvaceti let. Oba dva toužili po schůzce, ale Jana věděla, že by rodičům těžko vysvětlila schůzku se starším mužem, který navíc bydlí skoro tři sta kilometrů daleko. Peter se proto vypravil za ní.

„Povídali jsme si hodiny a hodiny a procházeli se po městě. Na konci jsme se políbili. Věděla jsem, že jsem zamilovaná až po uši. Byla to láska na první pohled a Peter mi později řekl, že se také bláznivě zamiloval,“ sdělila Jana, které v té době bylo osmnáct let, pro Daily Mail.



Sama říká, že se nikdy nezaměřovala na starší muže a přitahovali ji kluci jejího věku. Z lásky k člověku, který by mohl být jejím otcem, byla překvapená.

„Bohužel náš vztah zničil vztah s mými rodiči a rodiče Petera nás odmítají přijmout. Nezajímají se a nechtějí se s tím smířit. Nyní náš vztah funguje na dálku, protože já studuji a on pracuje na univerzitě. Nevídáme se každý den, ale skvěle nám to klape. Věřím, že spolu zůstaneme. Láska neřeší věk. Spřízněné duše by spolu být měly a je jedno, co si myslí ostatní. Je to štěstí,“ dodala. Pár si před nedávnem založil i profil na Instagramu, kde sdílí své radostné okamžiky.