Hrát hodný holky je řehole, teď budu agentka CIA, říká herečka Fialová

Nyní je veselá a plná energie. Sešly jsme se v šatně Divadla Broadway jen pár minut po představení Okno mé lásky plném hudby, písniček a taky tance – a s ní to pořád ještě „šilo“.

Jak je to dlouho, co jste vstoupila na prkna Divadla Broadway?

Brzy budeme oslavovat rok od premiéry představení Okno mé lásky. Strašně to letí!

Není to ale zdaleka vaše první pražská divadelní „zastávka“...

Byla jsem tři roky v angažmá Městských divadel pražských, to byla moje první pražská činohra. Pak přišel muzikál Cikáni jdou do nebe v Divadle bez zábradlí, následovalo právě Divadlo Broadway a třetí moje muzikálová zastávka bude v Hudebním divadle Karlín.