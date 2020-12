Scházíme se v divadle. Zkoušíte?

Ano, a je fajn, že i v době, kdy diváci nemohou do divadla, máme co dělat. Ale zároveň diváci nemohou do divadla, takže sice zkoušíme, ale bez té tečky. Zkoušíme něco, co nevíme, kdy někomu zahrajeme. Tak je to trochu jako sex bez vyvrcholení. To tam asi nepište.