RECENZE: Když Etzler s Vlasákovou servírují místo předkrmu výčitky

Vypadá to jako rodinná pohoda. Podomácku oděná manželka Caroline poklidně odpočívá na pohovce a cosi pročítá. Od zaklapnutých dveří svůj příchod hlásí spokojený manžel, spisovatel Guillaume. Místo stejně vřelého přivítání jej však čeká chlad a mlčení.

Caroline se totiž právě probírá rukopisem jeho nejnovějšího románu. Románu, ve kterém Guillaume explicitně popisuje sexuální dobrodružství stárnoucího muže hořícího láskou k mladé asistentce. A protože se hrdina chystané knihy až příliš podobá samotnému autorovi, začne to Caroline více než vrtat hlavou.

Tak nějak by se dala popsat úvodní scéna, která uvrhne diváky do děje nejnovější premiéry v pražském Divadle Lucie Bílé. Ve spolupráci s agenturou Harlekýn zde totiž v pondělí v premiéře uvedli inscenaci hry Co to píšeš, miláčku od Francouze Jeana-Françoise Crose.

Relativně čerstvou komedii (v pařížské Comédie des Champs-Élysées měla premiéru na podzim roku 2022) zde v citlivém překladu Michala Zahálky režíruje Petr Svojtka. Což jsou sama o sobě jména, která mohou být zárukou, že nepůjde o nějakou prvoplánovou košilatou řachandu.

Svojtkova řemeslná režie dává dostatečný prostor hercům, aby tak co nejlépe vynikla ústřední přestřelka. V hlavních rolích se navíc představili zkušení Miroslav Etzler a Lenka Vlasáková, známé tváře, které přitom společně vytvořily neotřelou škorpící se dvojici.

Vlasákové Caroline se totiž rozhodla celé věci přijít na kloub stůj co stůj – nezávisle na tom, že pár právě očekává příchod známých na společnou večeři. A tak se místo předkrmu podávají výčitky a místo hlavního chodu rozpačité výmluvy. Alespoň že to víno na stole nechybí. V rolích pozvané dvojice, která s rozpaky snáší ústřední bitvu hostitelů, se představili Ladislav Hampl a Veronika Svojtková.

Že to ale celé nebude tak jednoduché, jak se od počátku zdá, je divákovi brzy jasné...

Ač Crosova hra nemá zjevně napsanou přestávku, divadlo se ji rozhodlo zhruba v polovině večera učinit. Tento krok, který u většiny komerčních titulů okamžitě rozkolísá dosud nabranou dynamiku, však v případě Co to píšeš, miláčku nevadí. Herci jednak hned po přestávce navážou stejnou výměnou, aby i diváci snadno najeli na stejnou linku a dále hrají tak svižně, že nějaká ztráta koncentrace nehrozí. I když se francouzská komedie v podstatě nehne z místa, stejně jako čtveřice neopustí obývák hašteřících se manželů, nuda zde opravdu nehrozí.

Co to píšeš, miláčku 75 % Divadlo Lucie Bílé režie: Petr Svojtka hrají: Miroslav Etzler, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl, Veronika Svojtková

Zásadní podíl na tom má samozřejmě ústřední čtveřice herců, která celou dobu nesleví z od počátku nastavené rychlosti. Mezi útočící Caroline a bránícího se Guillauma totiž poměrně brzy jako jakýsi rádoby mediátor vstoupí Éric Ladislava Hampla. Sám má přitom s celou šlamastikou dost co do činění, takže se sám brzy zamotává do dalších a dalších verzí, jak to celé vlastně bylo. Zdaleka nejmenší prostor naopak zůstává Veronice Svojtkové, ale její postava si nakonec své místo najde.

Jak je z popisu zjevné, Co to píšeš, miláčku je nenáročným kouskem, který má za cíl především pobavit. Souhlasný smích z publika dával už při premiéře tušit, že do extrému hnané dohady mohou leckde najít odraz ve skutečných zážitcích.

A i když závěr nabízí přece jen docela sladkokyselou pointu, nabízí novinka Divadla Lucie Bílé kvalitní komedii pro jeden oddechový večer, která se vyrovná produkcím Divadla Kalich či Studia DVA.