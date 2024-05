Na život s hadičkou jsem si zvykl, říká Martin trpící plicní hypertenzí

„V osmi letech se mi změnil život. Lékaři si nejdříve mysleli, že mám astma. Ale brzy jsem se dostal do péče kardiologů. A při hospitalizaci v Dětské nemocnici v Brně kardiologové zjistili, že mám zvýšený krevní tlak v plicích,“ vzpomíná 23letý muž.

Lékaři mu tehdy poprvé zavedli do srdce katetr z pumpy, která přímo do plicních cév dávkuje lék. Díky tomu se hoch poměrně rychle vrátil do školy, ale nemohl jezdit například na tábory či školy v přírodě. Rodiče ho totiž chtěli mít pod dohledem. I se sportem byl tehdy konec.

„Na život s hadičkou jsem si zvykl, ale pár let trvalo, než jsem se dostal do stavu, kdy jsem mohl začít sportovat. A ještě déle, než jsem se více osamostatnil,“ říká Martin s tím, že nemoc ovlivnila i volbu jeho profese. Je kameramanem a filmařinu nyní studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. „Při hospitalizacích jsem sledoval filmy. I později mě to k nim táhlo. Začal jsem dělat osvětlovače a pak kameramana,“ líčí muž.

Se vzácnými formami plicní hypertenze se léčí v Česku asi tisíc lidí. Každý rok přibývá 150 až 200 nových pacientů. Stovky dalších lidí však podle odhadu lékařů o své chorobě nevědí.

Onemocnění, co postihuje procento populace

„Při plicní hypertenzi dochází ke zvýšené námaze pravé srdeční komory, která se postupně zvětšuje. To může vést k jejímu postupnému selhání. Zároveň se nedostatečně okysličuje krev, proto pacienti trpí dušností, únavou nebo závratěmi a mdlobami,“ říká profesor Pavel Jansa z kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Častým, ale již pozdním příznakem jsou podle něj otoky kotníků a nohou. Protože jde o relativně vzácné onemocnění, které postihuje okolo jednoho procenta populace, lékaři tuto možnost zvažují až mezi posledními.

„Je přitom důležité odhalit ji včas, protože léčba nemoci v pokročilém stadiu je mnohem složitější. Bohužel se někteří pacienti nejdříve léčí například na astma,“ vysvětluje profesor Jansa. „Pokud dušnost nelze odůvodnit jiným onemocněním, měl by pacient absolvovat ultrazvuk srdce a následně navštívit specialisty,“ dodává s tím, že včasná léčba dokáže významné zlepšit potíže i prognózy dětí i dospělých pacientů.

Proto se lékaři i pacienti snaží na poměrně málo známou nemoc upozorňovat každý rok 5. května u příležitosti Světového dne plicní hypertenze. V neděli si například členové Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, jejich blízcí i další zájemci společně vyšlápli na Vyšehrad.

„Snažíme se o jakoukoliv osvětu, která u případů plicní hypertenze pomůže ke včasné diagnóze a rychlejšímu zahájení léčby,“ říká předsedkyně Sdružení pacientů s plicní hypertenzí Milena Kaftanová.

Kromě toho ve třech městech, v Praze, Brně a Olomouci, kde jsou specializovaná centra pro léčbu plicní hypertenze, svítilo v neděli několik významných budov modře. Modrá barva nasvícení souvisí s tím, že pacientům s plicní hypertenzi kvůli nemoci často modrají rty.