Období Kozoroha bude plné lásky. Štíři se zamilují, Váhy čeká intenzivní erotika

Berani

Oproti předchozím dnům můžete zpočátku zažívat období jakési stagnace a také uzemněnosti. Energie sice budete mít dost, ale budete se více krotit v prosazování svého černobílého světa. Mohli byste projevit určitou míru moudrosti a lidem, kteří budou mít jiný názor než vy, poskytovat větší prostor k vyjádření. Budou vám za to vděční.

Později možná pocítíte až nezvykle málo energie. Nejspíš to bude menším množstvím pohybových aktivit. Budete inklinovat k nicnedělání nebo k činnostem, které vás baví. Do nového roku vstoupíte s elánem a energií. Mělo by vám to parádně myslet i komunikovat, budete rovněž naladěni na výkon. Měli byste mít chuť poprat se se všemi překážkami a komplikacemi, které se objeví. Vše budete brát nikoli jako příkoří, ale jako výzvu, kterou je třeba zvládnout.