Týdenní horoskop pro všechna znamení od 12. do 18. února

Ryby 21. 2. – 20. 3.

V zaměstnání nebo doma panuje napjatá atmosféra a změny budou na denním pořádku, což není ideální doba na to, abyste se, byť nakrátko, vzdálili. Také člověk, s nímž jste měli vyrazit na cestu, se dostal do složité situace. Sice vás to bude mrzet, ale výlet byste měli odložit.