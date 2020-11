Střelec je optimista i realista. Co nás čeká pod vládou tohoto znamení?

Znamení Střelce tvoří vnější ohnivý živel a vnitřní síla Země. Oheň dává Střelci nadšení, Země zase symbolizuje schopnost proměnit plány v realitu. Pokud Střelce něco nadchne a do něčeho se pustí, obvykle vědí, do čeho jdou, co chtějí získat a co je nakolik reálné. Bývají sebevědomí a nemají problém s autoritami - to už spíš autority s nimi. Vědí, že se dokážou prosadit, a často neberou ohled na své okolí.