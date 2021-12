Střelec 23. 11. – 21. 12.

Z hovorů lidí kolem si podvědomě vyberete jenom to, co zrovna chcete slyšet. Logicky vám budou chybět informace, a tak se na kolegy budete dívat podezíravě, což může natropit neplechu. Stejně tak doma, když si namluvíte, že blízcí před vámi něco tají. Skrývají jedině to, co vám nadělí pod stromeček.