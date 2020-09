Hrála s japonskou císařovnou. Jedla také moje koláče, pyšní se hornistka

Jak dlouhý by byl váš nástroj, kdybyste ho rozmotala?

Nikdy jsem to nezkoušela, ale tuším, že asi čtyři metry.

Musíte být technicky zručná, abyste lesní roh neboli hornu dokázala udržet funkční?

Teď jste trefila mou slabinu. Každý nástroj potřebuje údržbu a každý hudebník by se měl o ten svůj starat. Jenže já jsem na to antitalent. Takže raději požádám kolegu, aby si moji hornu vzal domů, promazal ji a vyčistil. Ne že bych to nezvládla, ale mě tato piplačka nebaví. To raději kolegovi, který to za mě udělá, upeču bábovku.