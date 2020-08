Musí balet bolet?

Neměl by. Jde o to, o jaké bolesti mluvíme. Jakmile cítíte bolest, je to signál, že něco děláte špatně, ale bolest v metaforickém smyslu, kdy překonáte určitý diskomfort, nepohodlí, jste unavení, máte namožené svaly, krvavé prsty a natažené šlachy, ta k němu patří. Balet rozhodně není pohodlný, je to cesta určitého fyzického extrému.