Dokonalý vztah není sci-fi. Dosáhnete ho pomocí čtyř snadných kroků

Porozumění ve finanční sféře

Není novinkou, že lidé častěji hledají partnery se shodnými osobnostními rysy, i když tvrdí, že chtějí někoho, kdo je svým způsobem jin k jejich jangu. Studie provedená University of Michigan, založená na průzkumech mezi více než 1000 sezdanými a nesezdanými páry, ukazuje, že ve finanční oblasti je dobré najít spřízněnou duši.

Pokud mají zamilovaní opačné vnímání utrácení peněz, v dlouhodobém horizontu mohou očekávat větší konflikty kvůli financím i nižší spokojenost v partnerství, zjistili vědci.

„Ač má marnotratný jedinec díky stejně založenému protějšku větší dluh, přesto je šťastnější, než by byl s partnerem opačného ražení. Je skutečně málo pravděpodobné, že se bude hádat o penězích s druhým utrácejícím,“ řekl za výzkumný tým profesor Scott Rick z University of Michigan’s Ross School of Business.