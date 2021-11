Dvacet let účinkovala na jevišti Národního divadla, z toho sedm let jako sólistka. Michaela Wenzelová doslova protančila svět na špičkách a baletu dala úplně všechno. „Nic jiného pro mě téměř neexistovalo.“ | foto: Ivy E. Morwen

Dvacet let účinkovala na jevišti Národního divadla, z toho sedm let jako sólistka. Michaela Wenzelová dala baletu úplně všechno. Dnes se to, co se naučila, snaží předávat mladší generaci. „Pozici sólistky musíte obhajovat každý den, ne všichni vám přejí úspěch,“ dodává tanečnice.