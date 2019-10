Malá není autistka a netrpí inkontinencí, rozhodla vyměněná manželka

„Tolik dětí, to bude mazec,“ děsila se Sabina (27), když zjistila, do jak velké rodiny se dostala. Ona sama má jen jednoho šestiletého syna Tadeáše, o kterého pečuje v domácnosti. S jeho otcem však nežije, našla si přítelkyni Martinu (34), která pracuje jako svářečka.



Jakmile se však seznámila s náhradním manželem truhlářem Michalem (28) a dětmi Diegem (16), Jennifer (12), Charlotou (10), Selmou (8) a Nellou (4), nabyla dojmu, že nebude mít co dělat. „Děti jsou samostatné, kromě malé Nelly, vaření a úklidu, co tu budu dělat?“ ptala se sama sebe.

Brzy však zjistila, že je přece jen co v rodině měnit a rozhodla se začít u sladkých pamlsků. „Táta přijde z nákupu a dá Nelle kokinko, sestra přijde a dá jí taky. Mají volný přístup ke sladkostem, pořád je ujídají a pak nechtějí normální jídlo,“ zlobila se.

„Večer jsou tak přeslazené a nacpané rychlou energií, že nemohou spát, usínají pozdě a ráno se jim nechce vstávat,“ konstatovala a rozhodla se zakročit. Mísu se sladkostmi schovala nahoru na kuchyňskou linku. Náhradní manžel Michal neprotestoval a děti si na sladkosti za chvíli ani nevzpomněly.



Dalším překvapením pro všechny byla péče o malou Nellu. Podle rodičů má totiž poruchu autistického spektra, trpí sociální fóbií a inkontinencí 3. stupně. Nic takového však náhradní maminka Sabina nepozorovala. Tři dny se jí věnovala jen v bezpečí domova, ale pak ji i s jejími staršími sestrami vzala ven.

„Žádnou fóbii jsem nepozorovala, kolem chodili lidé a nezaznamenala jsem jedinou náhlou změnu emoce nebo nálady. Je úplně jako normální děti, dokonce i v noci spala bez pleny. Podle mě netrpí ani inkontinencí a dokáže si to ohlídat. Netušila bych, že je autistka, kdyby to nebylo napsané v manuálu od maminky. Buď mě tak skvěle přijala, nebo je to trošku jinak, než píšou,“ přemýšlela nahlas Sabina a podezřívala rodinu, že dceřina diagnóza má co do činění spíš se sociálními výhodami.

Michal byl jiného názoru: „Diagnózu popsal psycholog, který ji zná odmalička. Sabina je nějak moc chytrá. Nevím, jestli je lepší než dva psychologové a jeden psychiatr,“ komentoval názory náhradní manželky.

Když se Sabině dařilo zvládnout Nellu i sladkosti, zaměřila se na binec v pokojíku starších holek. „Jsou velké a mají čas si to uklidit, ale první co přijdou ze školy, tak je mobil. Sama jsem z pěti dětí a nějaká pravidla jsou třeba, aby domácnost fungovala. U nás máma zavelela a už jsme kmitali,“ svěřila se kamerám. „Asi jsem na svého Táďu s úklidem dost náročná. On sám si ve svém pokojíčku úplně precizně uklidí.“



S děvčaty to opravdu uměla. Poslechly ji a s její pomocí si urovnaly věci a udělaly pořádek v šuplících. „Až to zvládneme, pojedeme na výlet,“ motivovala je Sabina, které se dokonce podařilo dostat večer děti od mobilů. Hrála s nimi Člověče, nezlob se a do pravidel včlenila, že komu padne na kostce čtyřka a víc, může si vzít z mísy chips.

I Michal byl se Sabinou spokojen, i když očekával, že nový režim dětem vydrží tak dva dny a zas to bude jako dřív. Ze všeho nejvíc Sabina na výchově Nelly kritizovala, že se na mobilu dívá na horory o vraždící panence.

„To bych tedy v žádném případě nedopustila. Autisté mají právě problém s rozlišením emocí, takže jednou tu může sahat po noži a bodat tátu do nohy, že jí nedal sladkosti,“ uvažovala a dodala, že svou rodinu rozhodně nechce měnit. „Jak to máme nastavené, jak se staráme o Táďu, je to parádní.“

Když milujete, na pohlaví nezáleží

Jestliže Sabina zvládla v Brně domácnost se šesti dětmi s přehledem, pak Markéta (36) v Teplicích místo ní nemusela zvládat vůbec nic. O šestiletého Tadeáše i o domácnost se prakticky postarala druhá maminka Martina, a tak si Markéta mohla od své rodiny poprvé po šestnácti letech trochu odpočinout.

Jenže byla pořád smutná, stýskalo se jí a Martina nevěděla, jak už by ji rozptýlila. Vymýšlela pro ni výlety a vzala ji ke kamarádovi do svářecí školy, aby v reálu viděla, co dělám.

„Stýská se ti? Jak ti mám pomoct? Tak budeme skákat,“ snažila se ji rozveselit a na kameru dodala: „Snažím se pro ni vymýšlet zábavu, aby si odpočinula, a nevím, jestli se to daří, ale myslím, že čím víc by byla sama, tím by to bylo horší. Snažím se ji zabavit a je to pro mě hodně vyčerpávající. Chce se mi chviličku někam zalézt a být v klidu,“ svěřila se ke konci natáčení.

Markéta si díky výměně uvědomila, že manžela miluje. „Poslední dobou jsem si tak jistá nebyla. Měla jsem pochyby, ale z mé strany to láska určitě je. Moje rodina je pro mě neskutečně důležitá. Bylo mi tu dobře, ale byla jsem bez nich deset dní a připadalo mi to jako věčnost. Budu se snažit si víc času urvat pro sebe na odpočinek, být sobecká. A manžel? I když je mladý, takový můj moula, je nenahraditelný, já ho fakt asi miluji.“

I Martina rekapitulovala svůj dosavadní život: „Žila jsem s chlapem, měli jsme před svatbou, chtěli jsme dům, psa... a najednou si všímáte, že ten chlap není na správném místě tou oporou. A pak jsem šla na párty, kde nebyli muži, a najednou zjistíte, že dovedete mít ten cit i ke stejnému pohlaví. Když cítíš, že to je ono, tak je jedno, jestli je ten druhý muž nebo žena. Můj život se ustálil, dostal směr, cíl. Jsem šťastná,“ prohlásila a pochvalovala si, že se díky výměně sblížila i s Tadeášem. „Má mě moc rád, teď se mnou i spal v posteli a měli jsme čas jen jeden na druhého a bylo to fajn.“



Nepotřebujeme, aby nám někdo radil

„U vás to byla absolutní senzace. Malej je totální srdíčko,“ pochvalovala si Markéta při závěrečném setkání obou párů, a pak už si vzala slovo Sabina: „Děcka, na to kolik jich je, jsou skvělí, jen bordeláři, ale zavelela jsem a šlo to. Ale neuklízela jsem za ně, řekla jsem, že služky vymřely...,“ vylíčila, co se v Brně dělo a pak otevřela téma sladkosti, pleny i horory pro malé dítě.



„Žijte si tak, ať je vám nejlíp na světě, a my to uděláme taky tak. To je všechno,“ uzavřela debatu Martina.



Markéta s Michalem se pak doma objali se všemi dětmi a prohlásili, že jsou šťastná rodina. „A nepotřebujeme někoho, kdo by nám řekl, jak co máme dělat,“ shrnula Markéta, zato Martina v Teplicích si posteskla: „Jsem vnitřně naštvaná, po tom závěrečném setkání vlastně vůbec nevím, kdo tu byl a připadám si po tom hereckém výkonu trošku zneužitá.“