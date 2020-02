Piju, abych zabil emoce. Je to můj styl, hájil se manžel ve Výměně

Kuchař Pepa (35) žije s Janou přes rok v pražském bytě. Vzali se po čtyřech měsících známosti, ale už na svatební hostině vypukla hádka, protože se Pepa opil. „Léčil se na antabusu, ale dal si několik piv a pohádali jsme se,“ vylíčila Jana. „Chtěla jsem s ním skončit, ale požádal mě, jestli bych mu s tím alkoholem nepomohla. ‚Ano,‘ řekla jsem, ‚ale budu jak pes, a jakmile se napiješ, odcházím,‘“ dala mu nůž na krk.

Od té doby uplynul rok, Pepa se drží, ale vadí mu, že Jana žárlí na jeho kamarádky. Společně se starají o Janina syna Dominika (11), zatímco Pepův syn Bruno (10) u nich tráví čas jen někdy.

Piju a žiju svůj styl!

Petr (40) z Ostravy, který pracuje jako operátor litého těsnění, je naopak na popíjení alkoholu pyšný. „Žiju styl,“ opakoval ve Výměně manželek několikrát a vysvětlil, že když má jít do práce, nepije, ale jakmile přijde, tak pije. Sám přiznal, že rodinu do Výměny manželek přihlásil, když byl opilý, takže si moc neuvědomoval, co dělá.

S Renatou, její dcerou Alenou (12) a svým synem Patrikem (7) žije Petr dva a půl roku, ale Renatina trpělivost má své meze. „Jestli si za těch deset dní neuvědomí, že je alkoholik, a nezmění se, tak náš vztah končí,“ přiznala Renata, zatímco Petr si přál, aby mu za ní náhradou přijela alkoholička s pevným poprsím. „Doufám ale, že mě nezačne osahávat, to bych musel i já ji...,“ vtipkoval.



Jana (36)žije s Pepou a synem Dominikem v Praze.

Jana, která na deset dní v ostravském domě nahradila Renatu a měla pomoct postarat se o malé hospodářství, se Petrovi líbila a neodpustil si několik lascivních poznámek. „Jestli se ti posunuly kalhotky, tak já ti je natáhnu,“ nabídl se, když krmili slepice a králíky a Jana si stěžovala, že jí padají tepláky.

„Říkala, jak má doma nadrženýho chlapa, a pak z toho vyleze třikrát týdně? To já pětkrát denně, jsem hrozný úchylák,“ pochlubil se do kamery, což Jana komentovala po svém: „Chudák jeho žena, to se nedá dlouho vydržet. Nemyslím si, že by našel druhou takovou, která by mu vycházela vstříc.“

Vůbec jsem netušil, o čem je vězení

Jana si záhy získala Petrovu důvěru. Když ji vzal do posilovny, svěřil se jí i s tím, že za krádeže seděl několik let ve vězení.

„Musel jsem začít cvičit, abych přežil, byla to nutnost. Když jsem nastoupil do věznice ve Valdicích, vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Říkal jsem si, že je to ten největší level a že já ho dám: zavřeli jste kluka, pustíte chlapa. Ale to jsem nevěděl, do čeho jdu! Tam si jdeš třeba zacvičit a máš za zády frajera, kterej ti dá prostě jen ránu z nudy. Druhej ti řekne, že tě večer přijde vymr... V jednu chvíli jsem nosil ručník kolem krku, protože jsem měl strach, že ten blbeček, co pobodal svoji matku, mě podřeže. Měl jsem rozbité klouby, zlomenou čelist. Po čtyřech letech už jsem si ty frajery dával já. Někdy jsem musel nastoupit i na tři a nemohl jsem uhnout. Ale pak jsem dostal dobrou práci, splatil jsem dluhy, společnost mi dala šanci a už se tam nikdy nechci vrátit,“ vyprávěl šokované Janě a dodal, že se snaží být pozitivní.

„Měl jsem strach, že spadnu zpátky. Valdice, to nechceš zažít, a když vidím Páťu, nechci, aby tak dopadl,“ řekl a vysvětlil, že pije, aby zabil emoce. „Nevím, jestli nad tím alkoholem vyhraju, nebo jestli mi dává sílu.“

Kdo vám byl ve Výměně manželek nejsympatičtější? celkem hlasů: 20

Renata 1 Jana 2 Petr 14 Pepa 3

„Je jak Jekyll a Hyde – v jednu chvíli boží a pak se ho člověk až bojí, co udělá,“ konstatovala Jana. Po pěti dnech mu nastavila nová pravidla: chci mít den jen sama pro sebe, vůbec nebudeš pít alkohol a hodinu denně se budeš věnovat Patrikovi,“ velela a Petr byl rád. „Dobře,“ souhlasil se vším a dodal, že na kluka dřív kašlal. „Až Renata mě řekla: hele, máš dítě, tak se mu věnuj. A učí mě žít. Je to super, protože já nemám na co vzpomínat, tak abychom si s Páťou jednou sedli a mohli vzpomínat spolu.“

„Asi mu nevěřím. On sám neví, co se s ním bude dít za půl hodiny. Nevěřím, že to všechno co říká, myslí vážně,“ pochybovala Jana jen pro diváky, zatímco Petr v euforii koupil rodině novou televizi. „Byla to velká zkušenost, byl jsem si jistý v kramflecích, že jsem pan dokonalý a jedu si svůj styl, ale zjistil jsem, že musím ještě hodně zapracovat na sobě i na synovi – být mu otcem a kamarádem,“ přiznal, zatímco Jana si uvědomovala, jak svému Pepovi ubližovala. „Určitě teď než začnu ječet, zamyslím se, zda je to nutné. Chci náš vztah hezký a ne ho komplikovat malichernostmi.“

Alkohol víc bere, než dává

Renata je o poznání pragmatičtější než Jana. Přesně ví, co je a není správné. První dny se v pražském bytě nudila, a protože byla zvyklá vstávat v pět a krmit zvířata, začala už v pět ráno s vařením oběda. „Když mě tím neobtěžuje, tak mi to nevadí,“ komentoval situaci Pepa. Nepříjemné mu bylo, až když se ho odpoledne po návratu z posilovny ptala na to, jak se měl.

Renata (48) žije s Petrem, svou dcerou a jeho synem v domě v Ostravě.

„Mě nebaví někomu něco vysvětlovat, bavit se o práci už vůbec. Co mám pořád říkat? Vyhovuje mi, když kluk odejde do školy, Janina do práce a já mám třeba pět hodin pro sebe a můžu si dělat něco svýho a nejsem otrokem toho, co mám a co nemám,“ stěžoval si na Renatin „dozor“.

Teprve na téma alkohol se přece jen trochu rozpovídal. „Málem jsem přišel o syna, protože mě viděl o víkendech opilého. „Zjistil jsem, že ten alkohol mi víc bere, než dává.“

Renata mu na oplátku vyprávěla o svém partnerovi. „Je to čtyři měsíce, co se pohádal s rodiči a začal pít. Podle mě hodně, podle něj je to standard, když člověk pije. Ze začátku byl v pohodě, myslela jsem, že bude pít chvíli, a pak ho to přejde, ale už z toho vlaku nevystoupil. Myslím, že je plnoletý a musí být zodpovědný za své činy. Měl by jít synovi příkladem, a ne abych já vychovávala syna i jeho,“ vysvětlila svůj logický postoj a Pepa přikyvoval: „Jestli to neomezí, tak asi bude alkoholik. Pokud se ty dávky alkoholu navyšují, tak to tam spěje, já to tak měl.“

Probrali i Janinu žárlivost, ale Renata měla pro Janu pochopení. „Ženil ses proto, abys chodil na procházky s kamarádkami?“ Divila se, když se jí Pepa snažil vysvětlit, že podepsáním manželského slibu se přece nevzdal všech kamarádů z minulého období. „Svěříme se jeden druhému, nic víc v tom není, nechápu, proč mi Jana nevěří. Držet někoho za křídla, že nikam nepůjde, aby se náhodou něco nestalo, to by se člověk utrápil,“ rozčiloval se, ale zjistil, že Renata jí dává za pravdu.



Býval jako gigolo

Ve druhé polovině výměny zaměřila Renata pozornost na Janina syna Dominika, který je navíc podle ní závislý na telefonu.

„Kdyby se raději díval na nějaké dobrodružné filmy v televizi,“ doporučovala a zaměřila se i na práci doma. „Chce se po něm, aby si sám dělal svačiny, ale myslím, že je to brzo, není na to ještě vyzrálý.“ Podle ní by ho dospělí měli víc zapojit do domácích prací a být důslednější v kontrole jak práce, kterou udělá, tak školních povinností.

„Musíš ho kontrolovat jako u bláznů, pořád dokola,“ radila Pepovi, ale ten oponoval. „Jak můžu se svou povahou po někom chtít důslednost a dodržování pravidel, když sám to nedělám? Taky jsem jak malý dítě. S jídlem se buď přejídám, nebo nejím. S chlastem to dopadlo tak, jak to dopadlo.“

Pepa si uvědomil, že nestačí jen si přát, aby trávil víc času s klukem, ale je také třeba pro to něco udělat. Zároveň měl však s Renatou pocit, jako kdyby žil s matkou.

„S Janou je veseleji, lítaj tu sprostý slova, děláme na sebe ksicht, je sranda. Cítím, že nechci Janinu ztratit, ale nechci žít celej život v napětí, že jeden z nás chce toho druhého opustit.“

Na rozdíl od Pepy, který má s fyzickými tresty u dětí problém, Renata se pochlubila, že je doma používá. „Škoda každé rány, která padne vedle. My jsme taky dostávali a taky jsme vyrostli. Volnou americkou výchovu neuznávám,“ prohlásila a na závěr natáčení dodala, že jí výměna nic nedala. „Akorát to, že lidi v paneláku se patlaj ve svém životě a řeší malichernosti.“

Zároveň přizanla, že doufá, že s Petrem těch deset dní pohne. „Přála bych si, aby se náš vztah vrátil na začátek, ale tak naivní nejsem. Je milý, pracovitý. On mě miluje, ale přijde alkohol a rodina jde stranou. Přitom býval pozorný k ženám, slušný, úslužný, prostě jako gigolo.“



Na závěr padaly sliby

Při závěrečném setkání se Jana s Pepou shodli, že by měli být ve výchově důslednější, víc si důvěřovat, neřešit kraviny, nežárlit a žít v klidu. Potvrdila jim to i Renata: „Patláte se v malichernostech, přitom byste se měli víc věnovat Domčovi. S vaší důsledností je to špatně,“ vyčetla jim.

Petr slíbil, že už na svého Páťu ruku nevztáhne. „Byl jsem v životě ztracený jak Maďar v kukuřici, ty mi ukazuješ, jak žít, a nezklamu tě, lásko,“ sliboval Renatě. Ta byla šťastná. Nečekala, že Petr do sebe půjde až tak hodně, ale dodala, že mu uvěří teprve tehdy, až uvidí, zda sliby dodrží.