Čas na změnu. Vylepšete rodinné zázemí i svůj osobní prostor

Zavřete dveře před problémy

Samozřejmě, bráno s lehkou nadsázkou. Určitě není dobré trable neřešit, přesouvat je na druhou kolej. Musíte je umět řešit efektivně. Rozhodně by jich co nejméně mělo zasáhnout do chodu domácnosti, partnerského soužití.

Zkuste starostem vyčlenit jistý den, hodinu, kdy se jim budete věnovat. Určitě tak nečiňte před dětmi, ani večer, kdy byste měla mít klidovou chvilku pro sebe a drahou polovičku. Ideální doba bude po práci, případně hned ráno.

Nebe s minimem mráčků

Nehledejte chyby a složitosti tam, kde nejsou. Zkuste vyhodit ze svých myšlenkových pochodů vše negativní. Soustřeďte se pouze na přítomnost. Že manžel přišel později ze zaměstnání? Věřte jeho omluvě a nemyslete hned na nevěru. V práci nestíháte, začínáte propadat panice? Šílet můžete, až opravdu nastane malér v podobě nedodržení uzávěrky. Čím více budete nad věcí, začnete uvažovat pozitivně, maximálně se vám uleví. Život získá lepší směr, přinese vám mnohem více hezkého.

Škodná

Pomluvy a stížnosti, oblíbený koníček českého národa. Asi nelze tyto dva neduhy zcela vymýtit, staly se tak trochu přirozenou součástí naší existence, zvláště té ženské, určitě však nebude na škodu je omezit. S kamarádkou či přítelem uzavřete dohodu, kdy jeden druhého budete v tomto směru kočírovat.

Skvěle funguje pakt, že ten, kdo příště bude reptat nad situací, kterou nemůže ovlivnit, platí tomu druhému například večeři. Jakmile na tomto nelehkém úkolu zapracujete, rázem budete šťastnější.

Nezapomínejte ani další neméně důležitý bod. Mluvte o lidech, kteří nejsou ve vaší blízkosti tak, jako by tam byli. Pokud kolegyni častujete nehezkými slovy, jste si jistá, že by nebyl problém jí to říct do očí?

Zdravý sobec

Je podstatné umět poslouchat svou mysl a tělo, osvojit si slovíčko NE. I vy máte právo na to být unavená, myslet na vlastní potřeby. Jít do postele dříve než partner, vynechat úklid domácnost, vaření oběda, čtení pohádky dětem.

Zkuste zapojovat do každodenního koloběhu také ostatní členy smečky. Stačí jen přestat neustále všechny omlouvat. Zvýhodňovat je. Nemějte výčitky, jen si prosaďte svou tužbu. Vážně nemusíte být neustále všem po ruce.



Zpátky do minulosti

Dnešní doba sice nahrává všem moderním vymoženostem, zkuste se však navrátit do časů, kdy jste jako rodina trávili volné chvilky v přírodě, na hradech a zámcích, hráli společenské hry, stavěli v lese domečky pro zvířata. Místo zklidnění drobotiny, kdy jim dáte telefon, ať si zahrají hru, vytáhněte karty, Člověče, nezlob se nebo pexeso.

Zprvu pravděpodobně budou protestovat, zkuste ve svém snažení setrvat. Překonat jejich podráždění, kdy je odpojíte od virtuálního světa. Kromě psychiky vás všech utužíte také vzájemné vztahy. A ruku na srdce, přeci jen jsou hezčí vzpomínky na dny plné smíchu a dobrodružství než na ty doma, kdy se válíte na gauči a surfujete po internetu.