Pocit, že musím všem obstarávat zábavu, nesnáším, říká Luděk Sobota

Zažili jste spolu za ta dlouhá léta manželství hodně komických situací? Nabízí se to samo – komik a veselé příhody…

Adriana: Všude a pořád něco zažíváme. I když už ne tolik jako dřív… Kamkoli jsme vyjeli, náš kamarád Ivan Mládek se pokaždé těšil, co budeme zase vyprávět. Vždycky se něco odehrálo, ale řekla bych, že vše, co nás potkalo, bylo spíš tragikomické než k popukání. Třeba v Paříži nás před lety okradli, takže jsme jeli načerno vlakem a čekali, kdy na nás vybafne francouzský průvodčí. Ve Venezuele mě považovali za prostitutku, ve Španělsku jsme přišli o pasy a tak bych mohla pokračovat dál a dál… Pravda ovšem je, že když se tohle všechno posléze vypráví, bývá u toho legrace.